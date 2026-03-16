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ArcelorMittal ferme de nouveaux sites en Ukraine
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 18:25

Une importante aciérie ukrainienne ArcelorMittal Kryvyi Rih

Une importante aciérie ukrainienne ArcelorMittal Kryvyi Rih

La filiale ukrainienne ‌d'ArcelorMittal, ArcelorMittal Kryvyi Rih, a annoncé lundi la fermeture de deux ​laminoirs dans le pays, invoquant la crise énergétique provoquée par les frappes russes et le coût des exigences environnementales de l'Union européenne (UE).

L'entreprise n'a ​pas précisé de calendrier pour ces fermetures, qui s'ajoutent à celles annoncées le mois ​dernier. En février, le sidérurgiste avait ⁠déclaré qu'elle mettrait à l'arrêt son usine de coulée et ‌de mécanique, l'une des plus grandes entreprises du pays, ainsi que son atelier de laminage.

Les frappes russes, qui ​visent à la fois ‌des centrales électriques et des sous-stations, contraignent Kyiv ⁠à réduire l'approvisionnement en électricité des entreprises et à augmenter ses importations en provenance de l'UE.

ArcelorMittal Kryvyi Rih a également invoqué la ⁠décision de l'UE ‌d'introduire le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) à partir ⁠de janvier, sans aucune exception ni période de transition pour ‌les producteurs ukrainiens.

Ce mécanisme est l'outil utilisé par l'UE ⁠pour fixer un prix équitable au carbone émis lors ⁠de la production ‌de biens à forte intensité carbone entrant dans l'Union.

"En réaction aux ​conditions économiques défavorables en Ukraine en ‌temps de guerre, notamment la flambée des coûts de l'électricité et le MACF, ArcelorMittal ​Kryvyi Rih a été contrainte de prendre un certain nombre de mesures de crise visant à assurer la viabilité financière ⁠et à accroître l'efficacité opérationnelle de l'entreprise", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

L'entreprise a indiqué qu'elle regrouperait ses activités de laminage dans un nombre réduit d'usines et que le nombre cumulé de suppressions d'emplois pourrait atteindre 3.400.

(Rédigé par Pavel Polityuk ; version française Etienne Breban, ​édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 18:40

    Il na manquait plus que ça!

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