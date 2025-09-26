ONE Gas augmente après que Mizuho l'ait relevé à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions de ONE Gas OGS.N augmentent de près de 1 % à environ 78 $ dans les échanges de pré-marché, après que Mizuho ait relevé sa recommandation de "neutre" à "surperformance"

** Mizuho augmente l'objectif de cours à 86 $ contre 77 $, soit une hausse de 10,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Selon Mizuho, les bénéfices de la loi HB 4384 sur l'ensemble de l'année peuvent représenter environ 0,18 $ de bénéfice par action supplémentaire pour l'exercice 2026

** "OGS a fait allusion à des opportunités 'significatives' pour exploiter son système face à la demande croissante de gaz naturel provenant des centres de données et des fabricants de pointe sur son territoire d'implantation", déclare Mizuho

** L'objectif de cours médian de sept courtiers est de 76,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 12 % depuis le début de l'année