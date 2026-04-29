ONE EXPERIENCE : Résultats annuels 2025 : Retour à une croissance rentable et bilan significativement renforcé sur 2025 - Perspective d'accélération dans la création de valeur

ONE EXPERIENCE (Euronext Growth Paris – ALEXP), groupe européen d' hospitality hybride, publie des résultats annuels 2025 en nette amélioration, marquant un retour à la rentabilité opérationnelle et une forte progression de ses agrégats financiers.

Le Groupe confirme la solidité de son modèle reposant sur des actifs immobiliers générateurs de revenus récurrents, combinés à une stratégie d'allocation en actifs numériques de long terme.

Comptes consolidés, audités

M€ 31/12/2025 31/12/2024 Chiffre d'affaires 4,57 4,24 EBITDA [1] 0,02 - 0,42 Résultat d'exploitation - 0,32 - 0,85 Résultat net part de groupe - 0,75 - 1,33

Une croissance solide et un retour à la rentabilité opérationnelle

Le chiffre d'affaires consolidé de ONE EXPERIENCE s'établit à 4 571 K€ au 31 décembre 2025, en croissance de +8%, porté principalement par l'exploitation des actifs et la performance du pôle événementiel.

Le Groupe enregistre un EBITDA positif de 16 K€, en amélioration significative de +404 K€, traduisant :

la montée en puissance des actifs,

les effets des optimisations opérationnelles,

une discipline accrue sur les coûts.

Le résultat d'exploitation progresse fortement de +533 K€, confirmant la trajectoire de redressement engagée.

Une amélioration marquée du résultat net dans une logique de transformation

Le résultat net part du Groupe ressort à - 754 K€ au 31 décembre 2025, en amélioration significative de + 572 K€. Il intègre la dépréciation des actifs numériques à hauteur de 412 K€ et l'amortissement des actifs immobiliers à hauteur de 332 K€, éléments sans impact sur la trésorerie du Groupe.

En parallèle, ONE EXPERIENCE a poursuivi sur 2025 dans sa création de valeur tangible, notamment à travers :

une réduction de l'endettement bancaire , générant une augmentation de la valeur nette du capital à près de 390 K€,

, générant une augmentation de la valeur nette du capital à une appréciation progressive des actifs immobiliers , inscrite dans une logique patrimoniale long terme.

Un bilan fortement renforcé

ONE EXPERIENCE affiche une situation financière en nette amélioration au 31 décembre 2025.

capitaux propres : 7 566 K€ (31/12/2024 : 6 780 K€)

(31/12/2024 : 6 780 K€) trésorerie brute : 2 324 K€ ( 31/12/2024 : 437 K€)

31/12/2024 : 437 K€) dette financière nette : 2 026 K€

taux d'endettement maitrisé : 27%

Ces indicateurs, qui comprennent le produit de deux opérations financières menées sur l'exercice, reflètent la stratégie financière disciplinée du Groupe et sa capacité renforcée à financer sa croissance.

Au 31 décembre 2025, ONE EXPERIENCE détenait 22 bitcoins , intégrés dans une logique de diversification patrimoniale.

« Les résultats 2025 confirment la solidité de notre socle immobilier, capable de générer des revenus récurrents et de soutenir durablement notre développement. Nous poursuivons en parallèle une stratégie d'allocation progressive en Bitcoin, que nous considérons non pas comme un actif spéculatif, mais comme une réserve de valeur de long terme, au même titre que l'immobilier. Cette approche hybride nous permet de construire un modèle équilibré, combinant rendement, résilience et création de valeur dans le temps. » - Edouard Masseau, Président de ONE EXPERIENCE.

Perspective d'accélération dans la création de valeur

ONE EXPERIENCE poursuit son développement autour de trois principaux axes stratégiques :

- L'hôtellerie « murs & fonds », levier de croissance clé sur 2026 avec le lancement de ONE HOSPITALITY ASSETS, en association avec Groupe DASSIN. Plusieurs acquisitions sont à l'étude avancée et pourraient se concrétiser à court terme, renforçant l'exposition à des actifs tangibles à revenus récurrents.

- La poursuite du développement de ONE NEST , sa plateforme de clubs deals immobiliers, centrée sur des actifs sécurisés (baux longs, enseignes solides) auprès d'investisseurs privés et institutionnels.

- L'allocation opportuniste et l'innovation . Le Groupe reste attentif aux opportunités, notamment en matière de tokenisation, et pourra renforcer de manière opportuniste son allocation en Bitcoin dans une logique de long terme.

Le rapport financier 2025 du Groupe ONE EXPERIENCE est disponible sur : https://groupe.one-experience.fr/#investisseurs

Les comptes consolidés de ONE EXPERIENCE arrêtés au 31 décembre 2025 ont fait l'objet de procédures d'audit par les commissaires aux comptes et ont été arrêtés par le conseil d'administration du Groupe réuni le 29 avril 2026.

A propos du groupe - https://groupe.one-experience.fr/

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d' hospitality en France (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office) développant un modèle hybride à la croisée de l'immobilier et des services. Le Groupe est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE : Edouard Masseau – Président directeur général – contact@one-experience.fr

Contact agence PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92

[1] Résultat d'exploitation avant dépréciation et amortissement