ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE renoue avec la rentabilité et affiche une forte progression de +136% de son EBITDA et de +103% de son résultat net au 1er semestre 2025

Le 27 octobre 2025. ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1 er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), publie ses résultats semestriels pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2025.

Les résultats semestriels de ONE EXPERIENCE se sont inscrits en forte progression, marquant un retour du Groupe à la rentabilité. Au 1 er semestre 2025, le Groupe affiche un EBITDA positif de +115 K€, soit une progression de +136 %, et un résultat net de +27 K€, soit une progression de +103 %. Cette performance reflète la solidité du modèle économique du Groupe, porté par la combinaison unique de ses actifs immobiliers et de sa stratégie de diversification vers le numérique et le Bitcoin.

K€

Données non auditées S1 2024 S1 2025 Variation Chiffre d'affaires 2 619 2 832 +8% EBITDA -320 115 +136% Résultat d'exploitation -439 -28 +94% Résultat net part du groupe -930 27 +103%

Chiffre d'affaires de 2,8 M€ au 30 juin 2025, en progression soutenue de +8%

ONE EXPERIENCE a réalisé au 1 er semestre 2025 un chiffre d'affaires en croissance de +8% par rapport au 1 er semestre 2024. Cette performance est portée par les activités événementielles, notamment autour des lieux d'exception détenus par le Groupe. Les activités hôtelières sont restées quant à elles globalement stables.

EBITDA bénéficiaire à 4,1% du chiffre d'affaires

Au 1 er semestre 2025, l'EBITDA ressort positif à 115 K€, en nette amélioration par rapport à la perte de -320 K€ enregistrée un an plus tôt. La marge d'EBITDA ressort ainsi à 4,1%.

Le Groupe recueille les fruits de ses actions d'optimisation des coûts avec une baisse des charges d'exploitation de -7% sur la période, incluant notamment une réduction des charges de personnel et des autres achats et charges externes.

À mi-exercice, le résultat d'exploitation est quasi à l'équilibre (-28 K€), en amélioration significative par rapport à la même période un an plus tôt (-438 K€).

En l'absence d'éléments financiers significatifs et grâce à un résultat exceptionnel positif de 0,1 M€, le résultat net redevient bénéficiaire à hauteur de 27 K€, contre une perte nette de 930 K€, soit une amélioration de +1,0 M€.

Situation bilancielle au 30 juin 2025

K€

Données non auditées 2024

31/12 2025

30/06 K€

Données non auditées 2024

31/12 2025

30/06 Actif immobilisé 10 938 10 802 Capitaux propres 6 751 6 796 Actif circulant 2 710 3 1 2 8 Dettes financières 2 253 2 078 Trésorerie disponible 437 475 Autres dettes courantes 5 409 5 0 03 TOTAL ACTIF 14 086 14 405 TOTAL PASSIF 14 086 14 405

Au 30 juin 2025, les capitaux propres de ONE EXPERIENCE s'élevaient à 6,8 M€.

À fin juin 2025, la capacité d'autofinancement ressort à 197 K€. Le BFR est stable, ce qui se traduit par des flux de trésorerie d'exploitation positifs à hauteur de 222 K€ sur le semestre.

Au cours du semestre, le groupe a poursuivi sa stratégie de désendettement et a remboursé des emprunts à hauteur de 175 K€, réduisant la dette financière brute à 2,1 M€ au 30 juin 2025 (vs. 2,3 M€ à fin 2024). La trésorerie disponible reste stable à 475 K€. Le taux d'endettement net est limité à 23% des capitaux propres.

La structure financière a été renforcée postérieurement à la clôture du 1 er semestre 2025, par la réalisation en août d'une augmentation de capital d'un montant de 1,6 M€ [1] , dont 1,3 M€ par compensation de créances, ce qui renforce la trésorerie et les capitaux propres tout en réduisant le BFR.

En octobre 2025, le Groupe a également levé avec succès 2,5 M€ dans le cadre d'une émission d'Obligations remboursables en actions (ORA), lui permettant de renforcer sa trésorerie afin d'accélérer notamment sa stratégie de Bitcoin Treasury Company .

Perspectives

ONE EXPERIENCE aborde le 2 nd semestre 2025 avec confiance, en s'appuyant sur la solidité de ses activités historiques et en amorçant une nouvelle dynamique d'innovation financière.

Le Groupe s'appuie sur un socle immobilier rentable et pérenne, qui constitue un moteur de revenus stables et récurrents. Ce cœur de métier historique continue de démontrer sa résilience, offrant une base solide pour construire la croissance future du Groupe.

En parallèle, ONE EXPERIENCE a lancé comme annoncé sa stratégie de Bitcoin Treasury Company et franchi une étape clé avec l'acquisition de ses premiers bitcoins [2] . En capitalisant sur cet actif numérique de réserve, le groupe se diversifie stratégiquement et vise à capter le potentiel de valorisation à long terme des crypto-actifs. ONE EXPERIENCE entend accélérer cette stratégie suite au renforcement de sa trésorerie consécutivement à l'émission d'ORA.

En combinant ces deux dimensions, innovation financière et ancrage patrimonial, ONE EXPERIENCE offre à ses actionnaires une double exposition à des moteurs de performance complémentaires, au service d'une croissance durable et créatrice de valeur.

Édouard Masseau, Président-Directeur général de ONE EXPERIENCE , commente :

« Ce retour à la rentabilité confirme la solidité de notre vision stratégique : en associant l'ancrage de l'immobilier à la dynamique innovante du Bitcoin, nous avons créé un modèle d'entreprise résilient, performant et résolument tourné vers l'avenir. Cette complémentarité nous permet de conjuguer stabilité et croissance, tout en répondant aux attentes d'un marché en pleine transformation. »

Prochaine publication financière : résultats annuels le 15 avril 2026.

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr

Contact ACTUS finance et communication :

Guillaume Le Floch / Zineb Essafi – Relation Investisseurs – one-experience@actus.fr

Anne-Charlotte Dudicourt – Relation Presse – acdudicourt@actus.fr

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92

