ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE : nouveau club deal réalisé par ONE NEST pour l'acquisition des murs d'un hôtel Campanile

ONE EXPERIENCE (Euronext Growth Paris – ALEXP), groupe français d' Hospitality , annonce la finalisation d'un nouveau club deal immobilier, par sa filiale ONE NEST, portant sur l'acquisition des murs de l'hôtel Campanile de Vannes , exploité dans le cadre d'un bail par Louvre Hotels Group .

Une nouvelle opération illustrant le savoir-faire de ONE NEST

Filiale du groupe ONE EXPERIENCE, ONE NEST accompagne les entreprises, les investisseurs et les propriétaires autour de deux métiers complémentaires : la transaction en immobilier d'entreprise et la gestion immobilière.

Dans le cadre de son activité de transaction, ONE NEST structure des clubs deals immobiliers pour le compte d'investisseurs privés, en assurant le sourcing des actifs, la structuration juridique et financière des opérations, leur gestion ainsi que leur valorisation jusqu'à la cession.

L'acquisition des murs de l'hôtel Campanile de Vannes (56 chambres), exploité par Louvre Hotels Group, s'inscrit pleinement dans cette stratégie.

Une stratégie d'investissement centrée sur des actifs exploités par de grandes enseignes

À travers cette nouvelle opération, ONE NEST poursuit le développement de son activité de structuration de clubs deals immobiliers dédiés à des actifs exploités par des enseignes nationales et internationales reconnues. La filiale privilégie des actifs bénéficiant de baux d'exploitation avec des opérateurs de premier plan, dans une logique patrimoniale de long terme.

Cette acquisition s'inscrit également dans la dynamique engagée par ONE EXPERIENCE dans le secteur de l'hôtellerie économique, un segment sur lequel le Groupe renforce progressivement son positionnement avec désormais deux activités complémentaires : ONE NEST et ONE HOSPITALITY ASSETS, sa nouvelle plateforme dédiée à l'investissement hôtelier « murs & fonds » qui acquiert les murs et exploite directement les fonds de commerce hôteliers. Ces deux modèles économiques complémentaires permettent à ONE EXPERIENCE de développer simultanément une activité génératrice de commissions de gestion et un patrimoine générateur de revenus récurrents.

« Cette nouvelle opération illustre parfaitement le positionnement de ONE NEST. Nous accompagnons nos investisseurs dans la structuration de clubs deals reposant sur une sélection rigoureuse d'actifs immobiliers exploités par des enseignes reconnues. Elle démontre également la cohérence de notre modèle de développement. D'un côté, ONE NEST permet à des investisseurs privés d'accéder à des actifs de qualité grâce à des opérations structurées clés en main. De l'autre, notre filiale ONE HOSPITALITY ASSETS constitue progressivement un patrimoine hôtelier détenu directement par le Groupe, en cohérence avec notre stratégie de long terme dans l'hôtellerie économique. » - Edouard Masseau, Président de ONE EXPERIENCE.

A propos du groupe - https://groupe.one-experience.fr/

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe français d' Hospitality au modèle hybride associant immobilier, exploitation et investissement de long terme. Coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – ISIN : FR0013266772), le Groupe se développe autour de trois activités complémentaires :

L'événementiel , comprenant la propriété et l'exploitation par sa propre agence de lieux événementiels dédiés aux entreprises et aux particuliers ;

, comprenant la propriété et l'exploitation par sa propre agence de lieux événementiels dédiés aux entreprises et aux particuliers ; L'hôtellerie , à travers la détention et l'exploitation d'hôtels, indépendants ou exploités sous enseignes nationales et internationales, via sa filiale ONE HOSPITALITY ASSETS ;

, à travers la détention et l'exploitation d'hôtels, indépendants ou exploités sous enseignes nationales et internationales, via sa filiale ; La structuration de clubs deals immobiliers privés via ONE NEST , sa filiale spécialisée dans le sourcing des actifs, la structuration des opérations, la gestion des investissements et leur valorisation jusqu'à leur cession.

Dans une logique de diversification patrimoniale et de création de valeur à long terme, le Groupe détient également des actifs numériques stratégiques, notamment en Bitcoin.

Contact ONE EXPERIENCE : Edouard Masseau – Président directeur général – contact@one-experience.fr

Contact agence PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr - 33 (1) 06 16 40 90 73

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92