ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE annonce la réalisation d'une note d'analyse financière par la société 01Equity

Le 10 décembre 2025 – ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1 er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce la publication d'une analyse financière réalisée par la société 01Equity.
Cette étude intitulée « Modèle hybride combinant immobilier premium, accumulation à long terme de Bitcoins et synergies avec les paiements en crypto » se conclut sur une opinion fondamentale positive et une « fair value » à titre indicative de 1,35 €, soit un potentiel d'appréciation de 75% par rapport au cours de clôture au 2 décembre 2025 .
01Equity souligne la singularité du modèle de ONE EXPERIENCE, reposant sur :
- la détention et l'exploitation d'un parc immobilier premium monétisé via l'événementiel, l'hôtellerie et le co-living ;
- la montée en puissance d'une stratégie structurée d'accumulation de Bitcoins ;
- l'intégration des paiements en cryptomonnaies et ;
- la position pionnière du Groupe dans la tokénisation immobilière .
La note sponsorisée complète réalisée par 01Equity est disponible sur l'espace investisseurs du site de ONE EXPERIENCE ( https://groupe.one-experience.fr/#investisseurs )
A propos du groupe :
Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.
ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).
Contact ONE EXPERIENCE :
Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr
Contact ACTUS finance et communication :
Guillaume Le Floch / Zineb Essafi – one-experience@actus.fr
Anne-Charlotte Dudicourt – Relation Presse – acdudicourt@actus.fr
Listing Sponsor :
Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92
