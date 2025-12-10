 Aller au contenu principal
ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE annonce la réalisation d'une note d'analyse financière par la société 01Equity
information fournie par Actusnews 10/12/2025 à 08:00

Le 10 décembre 2025 – ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1 er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce la publication d'une analyse financière réalisée par la société 01Equity.

Cette étude intitulée « Modèle hybride combinant immobilier premium, accumulation à long terme de Bitcoins et synergies avec les paiements en crypto » se conclut sur une opinion fondamentale positive et une « fair value » à titre indicative de 1,35 €, soit un potentiel d'appréciation de 75% par rapport au cours de clôture au 2 décembre 2025 .

01Equity souligne la singularité du modèle de ONE EXPERIENCE, reposant sur :

  • la détention et l'exploitation d'un parc immobilier premium monétisé via l'événementiel, l'hôtellerie et le co-living ;
  • la montée en puissance d'une stratégie structurée d'accumulation de Bitcoins ;
  • l'intégration des paiements en cryptomonnaies et ;
  • la position pionnière du Groupe dans la tokénisation immobilière .

La note sponsorisée complète réalisée par 01Equity est disponible sur l'espace investisseurs du site de ONE EXPERIENCE ( https://groupe.one-experience.fr/#investisseurs )

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr

Contact ACTUS finance et communication :

Guillaume Le Floch / Zineb Essafi – one-experience@actus.fr

Anne-Charlotte Dudicourt – Relation Presse – acdudicourt@actus.fr

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mXBsZsmbaGuZlmyfY5xtbJaUl5plx5SbmpWbyWeemMiWZ26RyZpnnMqWZnJmmmVt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95507-oneexperience_cp_01equity_10122025-vff.pdf

Valeurs associées

ONE EXPERIENCE
0,8000 EUR Euronext Paris +8,11%
