ONE EXPERIENCE : Mise en ligne du prix d'exercice de la deuxième période d'exercice des BSA 2026

La Société rappelle que la deuxième période d'exercice des bons de souscription d'actions (les « BSA 2026 ») attachés aux nouvelles actions émises le 16 mars 2026 débute le 19 avril 2026 à l'ouverture du marché et se terminera le 30 avril 2026 à la clôture du marché.

Comme indiqué dans le communiqué de presse de la Société du 20 février 2026, le prix d'exercice des BSA 2026 est égal à la moyenne des cours de clôture de bourse de la Société constatés au cours des quatre (4) jours de bourse précédant immédiatement la date d'ouverture de chaque période d'exercice, diminuée d'une décote de 15 %, sans pouvoir être inférieur à la valeur nominale des actions, soit 0,10 €.

Par conséquent, le prix d'exercice des BSA 2026 pour la deuxième période d'exercice est de 0,33 € (0,3835 € auquel est appliquée une décote de 15 %).

Agenda : les résultats annuels 2025 de One Experience seront publiés le 29 avril 2026, avant ouverture du marché.

A propos du groupe - https://groupe.one-experience.fr/

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE : Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr

Contact agence PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.