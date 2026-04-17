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One Experience fixe prix d’exercice BSA 2026 période 2 à 0,33 €
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 20:12

* One Experience fixe à 0,33 € prix d’exercice BSA 2026 pour deuxième période d’exercice, ouverte du 19 avril 2026 (ouverture marché) au 30 avril 2026 (clôture marché). * Prix intègre décote 15% appliquée à moyenne des cours de clôture sur quatre séances précédant ouverture période, base 0,3835 €. * Mécanisme prévoit un plancher au nominal action, fixé à 0,10 €. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. One Experience SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/777DF2F1F9F50132A902423809363E38A703C4EE

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