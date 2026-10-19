ONE EXPERIENCE : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

ONE EXPERIENCE (Euronext Growth Paris – ALEXP) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier pour le premier semestre clos au 30 juin 2026.

Le rapport peut être consulté et téléchargé sur le site internet du Groupe : https://groupe.one-experience.fr/#investisseurs

À propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe français d'Hospitality au modèle hybride associant immobilier, exploitation et investissement de long terme. Coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – ISIN : FR0013266772), le Groupe se développe autour de trois activités complémentaires :

L'hôtellerie , à travers la détention et l'exploitation d'hôtels, indépendants ou exploités sous enseignes nationales et internationales, notamment via sa filiale ONE HOSPITALITY ASSETS ,

La structuration de clubs deals immobiliers privés via ONE NEST , sa filiale spécialisée dans le sourcing des actifs, la structuration des opérations, la gestion des investissements et leur valorisation jusqu'à leur cession,

L'événementiel, comprenant la propriété et l'exploitation par sa propre agence de lieux événementiels dédiés aux entreprises et aux particuliers.

Dans une logique de diversification patrimoniale et de création de valeur à long terme, le Groupe détient également des actifs numériques stratégiques en Bitcoin.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE : Edouard Masseau – Président Directeur général – contact@one-experience.fr

Contact agence PCE :Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr - 33 (1) 06 16 40 90 73

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92