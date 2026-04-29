ONE EXPERIENCE : Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025

ONE EXPERIENCE (Euronext Growth Paris – ALEXP) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier pour l'exercice clos au 31 décembre 2025.
Le rapport peut être consulté et téléchargé sur le site internet du Groupe : https://groupe.one-experience.fr/#investisseurs
A propos du groupe - https://groupe.one-experience.fr/
Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d' hospitality en France (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office) développant un modèle hybride à la croisée de l'immobilier et des services. Le Groupe est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – ISIN : FR0013266772).
Contact ONE EXPERIENCE : Edouard Masseau – Président directeur général – contact@one-experience.fr
Contact agence PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr
Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92
- SECURITY MASTER Key : xppvZZtukmuVmXBtkpdqa2lkaG+WmmnGbWjInGmel5+Za51jyG1kmJqaZnJonmdq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97924-oneexperience_cp-miseadispositionrfa2025.pdf
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