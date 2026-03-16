« One Battle After Another » remporte le prix du meilleur film aux Oscars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Michael B. Jordan remporte le prix du meilleur acteur pour son rôle dans « Sinners »

* Les Oscars rendent hommage aux regrettés réalisateurs Robert Redford et Rob Reiner

* La sécurité est renforcée aux Oscars en raison de la menace iranienne

(Ajout d'une citation, détails des paragraphes 6, 8-10) par Lisa Richwine

Le thriller sombrement comique « One Battle After Another » a remporté le prix du meilleur film aux Oscars, en tête d'une récolte de six trophées lors d'un dimanche soir où Hollywood a décerné ses plus grands honneurs cinématographiques à des histoires non conventionnelles. .

L'histoire décalée de la résistance politique a échangé ses victoires avec l'histoire de vampires « Sinners », préparant un combat jusqu'à la fin au Dolby Theatre.

"Prenons un martini! C'est assez incroyable", a déclaré le réalisateur Paul Thomas Anderson sur scène après que son film « One Battle » a été annoncé comme le lauréat du prix le plus prestigieux.

Le film de Warner Bros WBD.O met en scène Leonardo DiCaprio dans le rôle d'un ancien révolutionnaire devenu père célibataire d'un adolescent fumeur d'herbe.

Avant cette année, Anderson avait été nommé 11 fois aux Oscars, mais n'avait jamais gagné. Outre le meilleur film, il a remporté dimanche le prix du meilleur réalisateur et celui du meilleur scénario adapté.

"J'ai écrit ce film pour mes enfants, pour qu'ils s'excusent du désordre que nous avons laissé dans ce monde", a déclaré Anderson en recevant le prix du scénario. "Mais aussi avec l'encouragement qu'ils seront la génération qui, je l'espère, nous apportera un peu de bon sens et de décence."

SEAN PENN GAGNE MAIS EST ABSENT

Sean Penn, la star de « One Battle », qui joue un officier militaire obsédé dans « One Battle », a été nommé meilleur acteur dans un second rôle. Il s'agit du troisième Oscar pour Sean Penn, qui ne participe pas souvent aux cérémonies de remise des prix de l'industrie cinématographique et qui n'était pas présent dans le public du Dolby Theatre.

"Sean Penn ne pouvait pas être présent, ou ne voulait pas l'être, alors je vais accepter le prix en son nom", a déclaré le présentateur Kieran Culkin, lauréat de l'Oscar du meilleur second rôle masculin de l'année dernière.

Le film « Sinners » était entré dans la cérémonie avec 16 nominations, plus que tout autre film dans l'histoire presque centenaire des Oscars. Le film a remporté quatre prix, dont le trophée du meilleur acteur pour Michael B. Jordan, qui a joué le double rôle des frères jumeaux Smoke et Stack. Situé dans le Sud des États-Unis à l'époque de la ségrégation, le film était une célébration du blues et de la culture noire avec une touche de surnaturel.

"Je suis ici grâce à ceux qui m'ont précédé", a déclaré M. Jordan en citant d'autres lauréats noirs des Oscars, notamment Sidney Poitier, Denzel Washington et Halle Berry. "Je vais continuer à me dépasser et à être la meilleure version de moi-même."

Autumn Durald Arkapaw est devenue la première femme et la première directrice de la photographie noire à remporter le prix de la cinématographie pour « Sinners ».

L'actrice irlandaise Jessie Buckley a reçu le prix de la meilleure actrice pour son rôle de l'épouse de William Shakespeare, Agnes Hathaway, dans « Hamnet ». Le film explore la façon dont le couple fait face à la mort de leur fils de 11 ans, « Hamnet ».

"J'aimerais dédier ce film au magnifique chaos du cœur d'une mère", a déclaré Mme Buckley.

Amy Madigan, 75 ans, a été nommée meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de tante Gladys dans le film d'horreur « Weapons ». Elle a obtenu son premier Oscar 40 ans après sa première nomination.

« KPOPDEMONHUNTERS » REMPORTE LE PRIX DU MEILLEUR FILM D'ANIMATION

« KPop Demon Hunters », un film Netflix NFLX.O devenu un phénomène mondial, a été nommé meilleur film d'animation. Sa chanson entraînante, « Golden », a remporté le prix de la meilleure chanson originale.

Au milieu des célébrations, les Oscars ont pris un ton sérieux pour honorer deux pertes majeures dans le monde du cinéma — les décès des réalisateurs Robert Redford et Rob Reiner.

Billy Crystal, la star de « When Harry Met Sally », a déclaré que les films de Reiner, notamment « A Few Good Men » et « This Is Spinal Tap », "dureraient des générations". Il a été rejoint sur scène par Demi Moore, Meg Ryan et d'autres acteurs de films classiques de Reiner.

Barbra Streisand, qui a joué aux côtés de Redford dans « The Way We Were », a qualifié ce dernier d'"acteur brillant et subtil" et de "cow-boy intellectuel". Elle a terminé ses remarques en chantant quelques lignes de la célèbre chanson-titre du film.

Le film « Sentimental Value », réalisé par Joachim Trier, a remporté le prix du meilleur film international dimanche, le premier film norvégien à gagner dans cette catégorie après six nominations.

L'animateur Conan O'Brien a ouvert les festivités en plaisantant sur le fait qu'il était honoré d'être "le dernier animateur humain" de la cérémonie de remise des prix, à une époque où Hollywood craint que l'intelligence artificielle ne prenne le dessus sur les emplois.

Cette célébration clinquante, le gala le plus exagéré de l'année à Hollywood, a eu lieu alors que les États-Unis sont en guerre contre l'Iran.

La sécurité a été renforcée à l'intérieur et aux alentours de la cérémonie après un avertissement fédéral concernant une éventuelle menace iranienne contre la Californie .

Les festivités ont masqué le malaise qui règne dans l'industrie cinématographique quant à l'endroit où les films sont tournés, les studios recherchant des incitations fiscales et des coûts inférieurs ailleurs aux États-Unis et à l'étranger, ce qui affaiblit l'emprise d'Hollywood sur la production.

Warner Bros. WBD.O , le grand vainqueur de la soirée avec 11 Oscars, est sur le point d'être vendu à Paramount Skydance PSKY.O dans le cadre d'un accord qui réduira les rangs des principaux distributeurs de films. Un groupe de surveillance des médias, Free Press, a fait circuler un panneau d'affichage itinérant autour d'Hollywood au cours du week-end pour exprimer son opposition à la fusion.

Les lauréats des statuettes dorées des Oscars sont choisis par les quelque 10 000 acteurs, producteurs, réalisateurs et artisans du cinéma qui composent l'Académie des arts et des sciences du cinéma.