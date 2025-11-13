Ondas fait un bond en avant après avoir revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de la société de technologie sans fil Ondas Holdings ONDS.O ont bondi de 18,5 % à 6,53 $

** ONDS augmente ses prévisions de revenus pour l'exercice 2025 à au moins 36 millions de dollars, contre au moins 25 millions de dollars précédemment; les analystes s'attendent en moyenne à 27,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Co prévoit des recettes préliminaires de 110 millions de dollars pour 2026, supérieures aux estimations de 78,6 millions de dollars

** ONDS annonce un chiffre d'affaires de 10,1 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 7,0 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que doublé cette année