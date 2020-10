Oncodesign : résultats du 1er semestre 2020

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



o Solidité de l'activité et des résultats, malgré la crise sanitaire et la hausse des investissements en R&D

o Position de trésorerie de 19,9 M€ au 30 juin 2020, hors Prêt Garanti par l'État

o Carnet de commandes en hausse de 14% malgré la crise sanitaire

o Mise en place réussie de la nouvelle organisation autour de 3 Business Units, conformément à la stratégie du Groupe 2023



ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce ses résultats du premier semestre 2020 et fait le point sur ses activités