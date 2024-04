Oncodesign Precision Medicine (OPM) obtient un financement public de 5,6 M€ pour son programme DEMOCRITE dédié au développement clinique d’OPM-101

Projet DEMOCRITE : Démontrer l'efficacité d’OPM-101 en Ciblant RIPK2 dans les maladies Inflammatoires de l'inTEstin



Dijon (France), le 17 avril 2024 à 18h00 CEST– Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce aujourd’hui avoir reçu la notification d’attribution d’une aide financière correspondant à l’appel à projets « i-Démo n°2 » du plan France 2030. Celui-ci a pour objectif le développement d’entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie et contribuant aux transitions énergétique, écologique et numérique.



