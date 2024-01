Oncodesign Precision Medicine obtient des subventions FEDER d’un montant total de 2,1 M€ pour son programme COMETE

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce aujourd’hui avoir reçu la notification d’attribution de l’aide financière du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au titre du programme FEDER-FSE+ Bourgogne Franche-Comté et Massif du Jura 2021-2027 (Action « PR1-RSO1.1-TA1 - Soutenir les projets de recherche collaboratifs dans les domaines de la stratégie de spécialisation intelligente ») ayant pour objectif d’améliorer la recherche et l’innovation.