Oncodesign Precision Medicine franchit plusieurs jalons scientifiques et réglementaires majeurs dans le cadre du programme LARKIN, soutenu par la Fondation Michael J. Fox (MJFF)

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• Confirmation du soutien de la MJFF au programme avec le versement d’une tranche de financement supplémentaire

• Réalisation réussie de la micronisation de la substance active et des premiers lots techniques de comprimés d’OPM-201

• Soutien de l’Agence européenne des médicaments (EMA) de la stratégie de toxicologie à long terme proposée par OPM

• Préparation des prochaines étapes réglementaires et cliniques d’OPM-201, avec l’objectif du lancement de la phase 1b chez des patients atteints de la maladie de Parkinson en 2027