Oncodesign Precision Medicine franchit plusieurs jalons

La société biopharmaceutique française a annoncé des avancées stratégiques significatives dans le développement d'OPM-201, son inhibiteur de la kinase LRRK2 destiné au traitement de la maladie de Parkinson. Ces étapes s'inscrivent dans le cadre du programme Larkin, lancé il y a six mois avec le soutien financier de la Fondation Michael J. Fox (MJFF).

Conformément au calendrier du programme OPM et son CDMO partenaire ont réussi la micronisation de la substance active (API) d'OPM-201 ainsi que la fabrication des premiers lots de faisabilité et techniques de comprimés (actifs et placebo).

À la suite de ces progrès et de la réalisation de l'audit qualité du CDMO, la Fondation Michael J. Fox a confirmé son soutien en débloquant une tranche de financement supplémentaire. Ces fonds accompagneront la production du médicament pour les essais cliniques ainsi que la conduite des études de toxicologie à long terme.

Sur le plan réglementaire et préclinique, le groupe a franchi deux étapes décisives. Le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne du médicament a validé le plan d'étude réglementaire de toxicologie à long terme proposé par Oncodesign Precision Medicine. L'étude préclinique doit débuter au premier semestre 2027.

Enfin, OPM a finalisé une modélisation pharmacocinétique/pharmacodynamique issue des données de Phase 1 chez des volontaires sains pour définir les doses optimales.

Ces travaux alimenteront une demande de réunion auprès des autorités sanitaires américaines, avant la soumission de la demande prévue début 2027. L'objectif final reste le lancement d'une étude clinique de Phase 1b chez des patients atteints de la maladie de Parkinson en 2027.