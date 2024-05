Oncodesign Precision Medicine et Navigo Proteins GmbH signent un accord de collaboration stratégique pour la recherche et le développement de nouveaux agents de radiothérapie systémique

Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, et Navigo Proteins GmbH,(Halle, Allemagne) entreprise biopharmaceutique spécialisée dans la découverte et le développement de nouvelles approches de médecine de précision basées sur la plateforme technologique Affilin®, annoncent la signature d’un contrat de collaboration stratégique pour la découverte et le développement de nouveaux agents radiothéranostiques.