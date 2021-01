Oncodesign maintient ses revenus et produits d'exploitation à 38 M€ en 2020 et anticipe un résultat d'exploitation positif pour la deuxième année consécutive, dans le contexte de la crise sanitaire mondiale

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



o Maintien des revenus et produits d'exploitation à 38,3 M€ (-3%)

o Chiffre d'affaires 2020 du Groupe à 25,5 M€ en légère baisse (- 5%), après une année 2019 de croissance exceptionnelle de +34%

o Contribution au Chiffre d'affaires Groupe de la BU Service stable à 21,1 M€ offrant de bonnes perspectives pour 2021 avec un carnet de commandes en forte hausse (+36%)

o Chiffre d'affaires récurrent de la BU Biotech à 3,4 M€ en hausse de 20%, plus 1 M€ de milestone encaissé en 2020

o Solide position de trésorerie à 28,8 M€ intégrant 15,9 M€ de financement PGE

o Finalisation de la structuration du Groupe en trois Business Units



ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce le maintien de ses revenus d'exploitation 2020 à 38,3 millions d'euros et anticipe un résultat d'exploitation positif pour la deuxième année consécutive, malgré la crise sanitaire et économique mondiale.