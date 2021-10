Oncodesign et TiumBio signent un accord de collaboration R&D portant sur des candidats-médicaments dans le traitement de la fibrose

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



• Cette collaboration repose sur la technologie Nanocyclix® d’Oncodesign et l’expertise R&D axée sur la fibrose de TiumBio

• L’accord prévoit également une option de licensing-in des droits mondiaux de développement et de commercialisation pour TiumBio



Oncodesign (ALONC – FR0011766229), société biopharmaceutique française spécialisée dans la recherche sur les inhibiteurs de kinases et la médecine de précision, et TiumBio (KOSDAQ:321550), société spécialisée en R&D sur les maladies rares, ont annoncé la signature d’un accord de collaboration de R&D portant sur des candidats médicaments potentiels contre la fibrose.