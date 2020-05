Oncodesign et HitGen annoncent un partenariat stratégique dans le cadre de leur nouvelle offre de service commune de « drug discovery » intégrée (IDDS)

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



Alliance portant sur l'accès et le développement de nouvelles petites molécules créant ainsi un continuum performant depuis la recherche de hits jusqu'à la préparation du dossier d'autorisation d'essai clinique chez l'homme



ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229) et HITGEN (688222.SH), annoncent aujourd'hui la création d'une alliance stratégique internationale autour d'une offre de service commune dans le cadre de la « Drug Discovery » intégrée (IDDS) nommée DRIVE-for small molecules visant à découvrir et élaborer de nouvelles entités thérapeutiques innovantes. DRIVE-for small molecules permettra aux clients des deux sociétés de disposer d'un continuum de recherche performant allant de la recherche de hits jusqu'à la préparation de la demande d'autorisation réglementaire d'un nouveau candidat-médicament.