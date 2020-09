Oncodesign annonce une augmentation de capital réservée au Comité de Direction de la Société

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



- Alignement des intérêts de la Direction avec ceux des actionnaires d'Oncodesign

- Augmentation de capital réservée pour un montant global de 300 000 €

- Attribution d'actions gratuites et d'options de souscription d'actions au profit de membres du Comité de Direction de la Société



ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital réservée au profit de membres du Comité de Direction.



Philippe GENNE, Président-Directeur Général d'Oncodesign, déclare : « Au cours des derniers mois, le Comité de Direction a travaillé de manière soudée à l'élaboration de notre plan d'affaires à l'horizon 2025 ; les objectifs que nous avons fixés pour l'entreprise sont ambitieux, et nous nous donnerons les moyens de les atteindre. Par la participation à cette augmentation de capital, le Comité de Direction d'Oncodesign souhaite donner un signal fort quant à son engagement, son implication et sa conviction dans le développement du Groupe Oncodesign. »