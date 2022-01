Oncodesign annonce un CA 2021 en progression de 22% à 31,3 M€ et anticipe un résultat net à l’équilibre

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



• CA Groupe en hausse de +22% à 31,3 M€

• CA BU Service : croissance organique soutenue du CA externe de +30% à 27,6 M€ et du carnet de commandes de +39% à 36 M€ malgré la pandémie

• Confirmation de l’objectif de CA Service 2023 de 50 M€

• BU Biotech : CA de 3,7 M€, dont milestone de 2 M€ sur le programme LRRK2 en partenariat avec Servier pour la sélection de son candidat médicament

• Maintien des produits et revenus d’exploitation à 36,1 M€ compensant l’arrêt attendu de la subvention de GSK (8 M€) permettant de viser un résultat net à l’équilibre

• Solide position de trésorerie de 25 M€ au 31 décembre 2021



ONCODESIGN (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce son chiffre d’affaires 2021 et fait le point sur ses activités.