Once Upon a Farm réussit son entrée en Bourse, portée par la demande pour des aliments sains
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 19:12
Lancée pour proposer des aliments pour bébés et snacks pour enfants biologiques, réfrigérés et transformés à froid, Once Upon a Farm a vu ses ventes bondir de 66% en 2024, atteignant 156,8 millions de dollars. Malgré cette dynamique, les pertes ont également augmenté, passant à 23,8 millions de dollars. L'IPO intervient dans un contexte favorable, marqué par une remise en question croissante des aliments ultra-transformés. Cette tendance sociétale, renforcée par des campagnes de santé publique, ouvre des perspectives positives pour des marques perçues comme plus naturelles et transparentes.
Constituée en "public benefit corporation", l'entreprise revendique une mission d'intérêt général en matière de nutrition infantile, un positionnement qui a pesé dans sa décision de privilégier l'introduction en Bourse à une cession à un grand groupe. Les fonds levés seront consacrés à la réduction de la dette, à l'acquisition d'équipements et au financement de besoins généraux. Dans un marché des IPO en voie de redémarrage grâce à la détente des taux d'intérêt, Once Upon a Farm illustre l'émergence de nouvelles marques alignées avec les évolutions de consommation et les exigences sociales des investisseurs.
