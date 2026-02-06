 Aller au contenu principal
Once Upon a Farm réussit son entrée en Bourse, portée par la demande pour des aliments sains
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 19:12

Once Upon a Farm, marque de nutrition infantile biologique cofondée par l'actrice Jennifer Garner, a fait ses débuts en Bourse vendredi à New York, avec une action ouverte à 21 dollars, soit une hausse de 16% par rapport à son prix d'introduction fixé à 18 dollars. L'opération a permis à la société et à ses actionnaires de lever 197,9 millions de dollars, valorisant l'entreprise à environ 724 millions de dollars. Cette introduction marque un tournant pour la jeune entreprise, fondée en 2015, qui connaît une croissance rapide dans un marché en pleine mutation.

Lancée pour proposer des aliments pour bébés et snacks pour enfants biologiques, réfrigérés et transformés à froid, Once Upon a Farm a vu ses ventes bondir de 66% en 2024, atteignant 156,8 millions de dollars. Malgré cette dynamique, les pertes ont également augmenté, passant à 23,8 millions de dollars. L'IPO intervient dans un contexte favorable, marqué par une remise en question croissante des aliments ultra-transformés. Cette tendance sociétale, renforcée par des campagnes de santé publique, ouvre des perspectives positives pour des marques perçues comme plus naturelles et transparentes.

Constituée en "public benefit corporation", l'entreprise revendique une mission d'intérêt général en matière de nutrition infantile, un positionnement qui a pesé dans sa décision de privilégier l'introduction en Bourse à une cession à un grand groupe. Les fonds levés seront consacrés à la réduction de la dette, à l'acquisition d'équipements et au financement de besoins généraux. Dans un marché des IPO en voie de redémarrage grâce à la détente des taux d'intérêt, Once Upon a Farm illustre l'émergence de nouvelles marques alignées avec les évolutions de consommation et les exigences sociales des investisseurs.

