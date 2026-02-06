Once Upon a Farm de Jennifer Garner évaluée à près de 845 millions de dollars lors de son entrée à la Bourse de New York

Once Upon a Farm OFRM.N , la société d'alimentation biologique pour enfants cofondée par l'actrice Jennifer Garner, a été évaluée à près de 845 millions de dollars lors de son entrée à la Bourse de New York vendredi, alors que les introductions en bourse de produits de consommation montrent des signes de reprise après une année 2025 morose.

Les actions de la société basée à Berkeley, en Californie, ont ouvert à 21 dollars l'unité, soit 16,7 % de plus que le prix d'offre de 18 dollars. L'entreprise et certains de ses bailleurs de fonds ont vendu environ 11 millions d'actions dans la fourchette commercialisée de 17 à 19 dollars, ce qui a permis de lever environ 198 millions de dollars.

Le marché des introductions en bourse devrait connaître une année exceptionnelle, dans le prolongement de sa reprise progressive en 2025, car la demande refoulée de nouvelles inscriptions et un solide portefeuille d'entreprises de premier plan façonnent les attentes pour 2026.

"L'introduction en bourse nous donne accès à des capitaux, ce qui nous permet de réaliser de très bons investissements dans notre chaîne d'approvisionnement et de faire d'autres choses pour améliorer l'efficacité et continuer à investir dans notre marque", a déclaré John Foraker, directeur général de Once Upon a Farm, lors d'une interview.

"C'est aussi un marqueur de crédibilité et cela nous met en position de continuer à être leader dans nos catégories"

Once Upon a Farm a été fondée en 2015 par Cassandra Curtis et Ari Raz. Deux ans plus tard, Garner et Foraker, ancien directeur général de la marque alimentaire Annie's, les ont rejoints en tant que cofondateurs.

L'entreprise vend des aliments emballés pour les enfants de tous âges, notamment des sachets pressés à froid, des en-cas, des repas surgelés et des barres d'avoine. Ses produits sont disponibles chez des détaillants tels que Target, Kroger et Walmart.

"Nous pensons que le marché des aliments pour bébés et enfants meilleurs pour la santé est très important", a déclaré M. Foraker.

Les consommateurs du millénaire et de la génération Z s'orientent de plus en plus vers des produits biologiques et sains, ce qui profite aux marques qui se concentrent sur les offres nutritionnelles, comme Once Upon a Farm.

REBOND DES INTRODUCTIONS EN BOURSE DE PRODUITS DE CONSOMMATION

Les entreprises axées sur la consommation deviennent plus optimistes quant à la fenêtre des introductions en bourse cette année, après que les droits de douane généralisés du président américain Donald Trump ont freiné l'activité l'année dernière.

"Once Upon a Farm montre que les marques de consommation de haute qualité, axées sur une mission et dotées de fondamentaux solides, peuvent accéder avec succès aux marchés publics", a déclaré à Reuters Brett Thomas, cofondateur de CAVU Consumer Partners.

"Pour l'avenir, nous pensons que cette transaction peut catalyser un regain d'intérêt des investisseurs pour la catégorie des biens de consommation, et qu'elle peut contribuer à rouvrir la fenêtre pour des introductions en bourse de biens de consommation de haute qualité."

Deux sociétés de consommation, dont le distributeur de meubles Bob's Discount Furniture BOBS.N , sont entrées en bourse à New York cette semaine, et d 'autres devraient suivre.

La propriétaire des vernis à ongles OPI , Wella Company , soutenue par KKR , et Jersey Mike's Subs , soutenue par Blackstone, figurent parmi les candidats potentiels à l'introduction en bourse dans le secteur de la consommation, a précédemment rapporté Reuters.

L'année dernière, la société de boissons Suja Life a déclaré avoir déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse.