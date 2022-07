On Target Laboratories et Mauna Kea Technologies continuent à explorer la détection ciblée et le diagnostic en temps réel du cancer du poumon avec un marqueur moléculaire

Les résultats d’une étude portant cette fois-ci sur 20 patients, publiés dans le Journal Européen de Médecine Nucléaire et d'Imagerie Moléculaire, ont démontré le potentiel d'une grande précision diagnostique en combinant un marqueur moléculaire ciblant le cancer avec l'endomicroscopie confocale laser par aiguille en temps réel pour évaluer la malignité de petits nodules pulmonaires difficiles à diagnostiquer



West Lafayette, Paris et Boston, le 26 juillet 2022 - 17 h 45 CEST - On Target Laboratories, Inc. ('On Target') une société privée de biotechnologie développant des agents d'imagerie moléculaire peropératoire pour cibler et éclairer le cancer pendant la chirurgie et Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annoncent aujourd'hui la publication d'une étude intitulée "Targeted Detection of Cancer Cells During Biopsy Allows Real-Time Diagnosis of Pulmonary Nodules"i dans la revue à comité de lecture European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (EJNMMI).