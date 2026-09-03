On signale un 11e décès aux États-Unis lié à un gonfleur d'airbag chinois interdit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a indiqué qu’une onzième personne avait trouvé la mort aux États-Unis dans un accident lié à des gonfleurs d’airbags de rechange chinois non conformes et interdits.

L'agence a précisé que l'automobiliste avait trouvé la mort à Dallas le 27 août au volant d'une Chevrolet Equinox de 2018, lors d'un accident qui aurait normalement pu être survécu.

L'agence a interdit les gonfleurs d'airbags de rechange fabriqués en Chine par la société Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System Co Ltd, également connue sous le nom de DTN.