On prend les mêmes et on recommence

Arnaud Riverain GreenSome Finance Associé Fondateur http://www.greensome-finance.fr/

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Nous évoquions le mois dernier la volatilité accrue des marchés qui avait été tiraillé par « le pourquoi du comment de l'inflation et les bons résultats des entreprises au 1er trimestre dont la grande majorité a fait mieux que les attentes ». Le mois de mai a également vécu une volatilité importante surtout sur sa première partie avant de se ressaisir dans la dernière ligne droite pour retrouver son niveau de début de mois.

Comme attendu, comme le gros des publications a eu lieu le mois précédent, ce sont les indicateurs macro-économiques ainsi que l'actualité autour de l'Ukraine qui ont rythmé l'actualité.

Deux éléments sont néanmoins apparus la dernière semaine, 1/ l'inflation américaine qui semble commencer à marquer un plafond et 2/ une inflation en Europe qui risque d'être alimentée désormais par une pression pour augmenter les salaires. Ce sont donc deux indicateurs opposés mais traditionnellement l'Europe a toujours plusieurs mois de retard sur les Etats-Unis. Aussi, les indicateurs US peuvent laisser penser que la FED sera moins agressive qu'escompté ce qui est un élément de soutien pour les marchés qui vivent très mal l'idée que les liquidités se tarissent et que l'argent désormais « coûte ».

Ainsi, le mois de mai ressemble d'une certaine manière au mois d'avril avec quelques indicateurs macro-économiques moins « négatifs ». Ceci pourrait être un élément de soutien au marché à la condition que ce dernier ait bien anticipé un T2 probablement plus compliqué pour les entreprises.

Performances des indices

Source : Nyse Euronext. Au 31/05/2022 après Bourse

Consensus

Ça y est le consensus commence à ajuster à la baisse ses prévisions de résultats pour 2022. Il aura mis le temps mais c'est assez logique car 1/ historique les analystes sont toujours trop optimistes en début d'année, exceptée pendant la crise Covid et 2/ on commence à voir des publications en dessous des attentes de la part des entreprises ayant des exercices décalés, cela augure quelques déconvenues en juillet. Selon nous, la tendance devait se poursuivre car aucune élément macro, hormis la Chine qui va commencer à relancer sa machine, ne pourrait enrayer les conséquences de l'hyper inflation que nous vivons.

Estimations de variation des BPA

Source : inFront. Au 31/05/2022

Valorisation

Le marché est quasi stable, les révisions à la baisse s'amorce donc les valorisations sont entre deux eaux. Le mois de juin et surtout juillet, pourrait marquer une inflexion défavorable mais nous restons sur des niveaux très acceptables même si les taux sont amenés à s'apprécier sous l'impulsion des banques centrales. On reste donc dans un environnement présentant des opportunités à condition d'être long surtout pour les small.

Valorisation des indices

Source : InFront au 31/05/2022 - valeurs médianes

Conclusion

En avril, les résultats des entreprises ont tenu le marché. Le mois de mai a été partagé mais a apprécié le fait qu'aux USA l'inflation tende à se rapprocher de son plafond et qui dit plafond, dit redescente. Cela étant, il ne faut oublier que l'Europe a toujours du retard par rapport à l'Oncle Sam, les indicateurs publiés la dernière semaine en sont la preuve avec une inflation qui bat tous les records.

Pour les entreprises nous commençons à observer les effets de cette inflation et une consommation qui s'essouffle. Nous pouvons par ailleurs nous attendre à ce que les entreprises subissent prochainement une pression non négligeable d'un point de vue salarial. Bon nombre d'entre elles risquent de subir un effet ciseau à savoir un chiffre d'affaires pénalisé par une moindre consommation et la nécessité d'augmenter les salaires concomitamment à la poursuite de la hausse des matières premières et de l'énergie. Nous allons le cocktail parfait pour amener à de multiples révisions à la baisse et à des corrections boursières violentes à la moindre « trop grande » déception. Seuls éléments qui pourraient soutenir le marché 1/ une attitude moins agressive des banques centrales pour éviter de faire dérailler le train i.e. faire en sorte que les liquidités ne soient pas totalement taries et 2/un niveau de valorisation pour bon nombre de secteur ou d'acteurs, notamment parmi les small au tapis.

Bref il va falloir être opportuniste et patient…