On Holding perd pied dans la foulée d'un 2e trimestre décevant et d'un avertissement

On Holding dévisse en Bourse ce mardi à Wall Street après avoir publié des résultats trimestriels en nette amélioration mais inférieurs aux attentes et revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2026 en arguant d'un environnement de marché fortement marqué par les promotions.

La marque suisse de chaussures et de vêtements de sport a dégagé au 2ème trimestre un bénéfice net de 105 millions de francs suisses, soit 0,31 franc par action, à comparer avec une perte nette de 40,9 millions (ou 0,12 franc par titre) un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 13,5% à 850,3 millions de francs suisses, dont une hausse de 21,6% à taux de changes constants, loin des 25% de croissance espérés par les analystes.

Pour l'ensemble de cette année, On dit désormais prévoir une croissance légèrement supérieure à 20% à changes constants alors que le groupe de Zurich évoquait auparavant un chiffre de l'ordre de 23%.

La société prédit par ailleurs une marge brute d'au moins 65% pour une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée entre 19,5% et 20%.

Jefferies s'inquiète, Needham temporise

Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies estiment que ces résultats confirment la tendance à un essoufflement des ventes chez les partenaires distributeurs (wholesale) à l'échelle mondiale, mais tout particulièrement aux Etats-Unis.

Plus préoccupant, le broker s'inquiète de l'envolée des frais administratifs et commerciaux (SG&A) qui sert essentiellement - de son point de vue - à alimenter l'acquisition de nouveaux clients dans le canal de distribution directe (DTC), c'est-à-dire dans les boutiques exploitées en propre et sur ses sites de commerce en ligne.

"Quant à la marge brute, son amélioration en trompe-l'oeil nous paraît insoutenable dans un contexte de ralentissement de l'activité et au vu de niveaux de stocks anormalement lourds", prévient le courtier américain, qui affiche une opinion "sous-performance" avec un objectif de cours de 24 dollars.

"La franchise américaine devrait ainsi fortement décélérer en 2027 sous la pression continue des coûts et de l'effritement des marges, ce qui laisse présager une vague de révisions à la baisse de la part du consensus", avertit ainsi Jefferies.

Tom Nikic, l'analyste en charge de la valeur chez Needham, reconnaît de son côté que la révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2026 est "loin d'être idéale" mais dit aussi identifier quelques signaux encourageants de nature à l'inciter à profiter de l'accès de faiblesse du titre.

"En réalité, les fondamentaux restent très solides : le tassement du chiffre d'affaires s'explique uniquement par les livraisons aux grossistes, tandis que la vente directe conserve une excellente dynamique et que la marge brute atteint des niveaux exceptionnels", indique-t-il dans une note.

Needham, qui reste à l'achat sur la valeur, abaisse cependant ses estimations de résultats pour 2026 et 2027 ainsi que son objectif de cours sur le titre, ramené de 45 à 37 dollars.

Un peu moins d'une heure après l'ouverture de New York, le titre décrochait de 19,2% à 31,3 dollars, revenant ainsi à des plus bas de deux ans. Il perd pas loin de 35% cette année.