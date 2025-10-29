OMV enregistre un bénéfice opérationnel en nette hausse au 3e trimestre

Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a publié mercredi un bénéfice opérationnel en nette hausse au troisième trimestre 2025, porté par les secteurs des carburants et des produits chimiques.

( AFP / JOE KLAMAR )

Hors effets exceptionnels et de stocks, le bénéfice opérationnel s'est élevé à 1,262 milliard d'euros de juillet à septembre, en hausse de 20% par rapport à la même période l'an dernier, et au-delà des attentes des analystes, selon un communiqué publié mercredi.

Le bénéfice net du groupe a atteint 594 millions d'euros, contre 346 millions d'euros au 3e trimestre 2024.

Le chiffre d'affaires consolidé est lui en recul de 7% à 6,26 milliards d'euros, toujours sur la même période.

Le PDG du groupe Alfred Stern s'est félicité de ces résultats, "malgré un environnement de marché difficile", soulignant dans le communiqué que "tous (les) secteurs d'activité y ont contribué".

Avec des activités allant de l'extraction et la production d'hydrocarbures au raffinage, et à la distribution de produits pétroliers, OMV est exposé à une multitude de risques.

Outre la fluctuation des prix des matières premières, le groupe, détenu à 31,5% par l'Etat autrichien, s'attend à être impacté à l'avenir par les récentes augmentations des droits de douane imposés par les Etats-Unis.

Pour le moment, elles ont eu "des effets directs limités", mais OMV dit anticiper "des effets négatifs potentiels sur la croissance économique et des flux commerciaux changeants qui pourraient avoir un impact défavorable sur la demande et les niveaux de prix dans les marchés" où il opère.