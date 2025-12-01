Omnicom va supprimer 4 000 emplois et intégrer plusieurs agences après le rachat d'IPG, selon le FT

Omnicom OMC.N va licencier plus de 4 000 employés et intégrer plusieurs marques d'agences de publicité bien connues après son acquisition du groupe rival Interpublic pour 13,5 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times lundi, citant un entretien avec des cadres de l'entreprise.

L'agence de création DDB, fondée en 1949, et l'agence de marketing créatif MullenLowe seront intégrées à TBWA d'Omnicom, selon le rapport.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

FCB, l'un des plus grands réseaux mondiaux d'agences de publicité appartenant à IPG et dont les origines remontent à 1873, sera absorbé par BBDO d'Omnicom, selon le rapport.

Le patron d'Omnicom, John Wren, a déclaré que plus de 4 000 emplois seraient supprimés dans le cadre de l'intégration d'IPG, principalement dans des fonctions administratives, mais aussi dans des postes de direction, a rapporté le Financial Times.

