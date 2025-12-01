 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 079,20
-0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Omnicom va supprimer 4 000 emplois et fermer plusieurs agences après le rachat d'IPG, selon le FT
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Omnicom OMC.N va licencier plus de 4 000 employés et fermer plusieurs marques d'agences de publicité bien connues après l'acquisition de son rival Interpublic Group pour 13,5 milliards de dollars , a rapporté le Financial Times lundi, citant un entretien avec des cadres de l'entreprise.

Valeurs associées

OMNICOM GROUP IN
71,712 USD NYSE +0,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank