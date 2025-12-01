Omnicom supprime plus de 4 000 emplois et réorganise ses marques publicitaires historiques après le rachat d'IPG

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 12) par Jaspreet Singh

Omnicom OMC.N a déclaré lundi qu'il allait licencier plus de 4 000 employés et réorganiser plusieurs marques d'agences de publicité bien connues après son acquisition de son rival Interpublic Group pour 13 milliards de dollars.

Le secteur de la publicité est sérieusement menacé par l'intelligence artificielle qui remodèle la production créative et par les géants de la technologie tels que Meta META.O qui permettent aux entreprises de produire plus facilement des publicités à grande échelle et à grande vitesse.

L'acquisition d'Interpublic Group par Omnicom, qui a été finalisée en novembre, vise à reprendre de l'élan dans ce paysage changeant, alors qu'il fait face à la concurrence féroce du géant français de la publicité Publicis PUBP.PA et du britannique WPP WPP.L .

La société a déclaré que l'agence de création DDB, fondée en 1949, et l'agence de marketing créatif MullenLowe seront intégrées dans TBWA, la filiale d'Omnicom.

FCB, l'un des plus grands réseaux mondiaux d'agences de publicité appartenant à IPG et dont les origines remontent à 1873, sera absorbé par BBDO d'Omnicom.

Omnicom a déclaré que les emplois seraient supprimés dans le cadre de l'intégration d'IPG, principalement dans des fonctions administratives, mais que certains postes de direction seraient également touchés.

Après les suppressions d'emplois, environ 85 % des postes seront axés sur les clients, tandis que 15 % seront des postes administratifs, a indiqué la société.

Les avantages financiers dépasseraient les 750 millions de dollars d'économies annuelles initialement prévues pour les investisseurs.

"Nous annoncerons cette nouvelle le plus rapidement possible afin de préserver la transparence et la confidentialité pour les personnes concernées", a déclaré Omnicom.

Le géant de la publicité a déclaré que les réductions devaient être considérées dans le contexte d'une restructuration similaire chez des rivaux tels que WPP, qui devrait également supprimer des emplois sous la houlette de la nouvelle patronne Cindy Rose.

Interpublic Group a licencié environ 3 200 personnes au cours des neuf premiers mois de l'année 2025, selon une déclaration réglementaire. L'année dernière, Omnicom a réduit ses effectifs de 3 000 personnes pour les ramener à environ 75 000.

"Les secteurs de la publicité et de la technologie subissent actuellement une contraction. Le marché de l'emploi est difficile. Cette annonce rend le marché encore plus encombré", a déclaré Ross Benes, analyste chez eMarketer.

Le Financial Times a été le premier à faire état de cette évolution lundi.