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Omnicom dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande publicitaire
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 23:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Omnicom OMC.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses services de publicité, de marketing numérique et de stratégie de marque.

L'acquisition d'Interpublic par Omnicom a permis à ce dernier de se positionner comme le plus grand groupe publicitaire au monde, ce qui lui confère un avantage pour remporter des contrats clients plus importants et plus intégrés.

Voici quelques détails:

* Omnicom, qui détient de grandes marques de publicité et de marketing telles que BBDO, TBWA et DDB, a enregistré un chiffre d’affaires de 6,56 milliards de dollars, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 6,49 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Sur une base ajustée, Omnicom a réalisé un bénéfice de 2,65 dollars par action, dépassant les prévisions de 2,58 dollars par action.

* Le directeur général John Wren a déclaré que la société se concentrait sur le marketing « agentic » et sur le développement de partenariats avec ses clients.

* Les résultats d'Omnicom interviennent alors que les groupes publicitaires doivent faire face à une concurrence croissante de la part des grandes plateformes technologiques telles que Google, Meta et TikTok, qui proposent de plus en plus leurs propres outils avancés de création publicitaire directement aux professionnels du marketing.

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