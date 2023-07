Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Omnicom: croissance de 8% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 10:14









(CercleFinance.com) - Omnicom Group a publié mardi soir, pour le deuxième trimestre 2023, un bénéfice net en croissance de 5,1% à 366,3 millions de dollars, soit un BPA en hausse de 8,3% à 1,82 dollar (ou 1,81 dollar en données non GAAP).



Le groupe de communication a vu son résultat opérationnel ajusté se maintenir à 544,2 millions (+0,5%), soit une marge de 15,1% pour un chiffre d'affaires en hausse de 1,2% à 3,61 milliards de dollars, avec une croissance organique de 3,4%.



'Bien que le reste de l'année continuera d'être marqué par l'incertitude économique, nous entrons dans une nouvelle ère dynamique et passionnante pour notre entreprise', estime son président du conseil et CEO John Wren.





