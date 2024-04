Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Omnicom: BPA augmenté de 4% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - Omnicom a dévoilé mardi soir un BPA ajusté en augmentation de 3,7% à 1,67 dollar au titre du premier trimestre 2024, ainsi qu'un EBITA ajusté en hausse de 4,1% à 500,4 millions de dollars, soit une marge en retrait de 0,2 point à 13,8%.



Les revenus du groupe de communication ont augmenté de 5,4% pour s'établir à 3,63 milliards de dollars, tirés par une croissance interne de 4% et par l'acquisition de Flywheel Digital dans sa discipline marketing de précision.



Par discipline, la croissance organique a été emmenée en particulier par la publicité et les médias (+7%) et l'expérientiel (+9,5%), tandis que sur le plan géographique, l'Amérique Latine a signé de loin la meilleure performance (+22,3%).





Valeurs associées OMNICOM GROUP IN NYSE +2.22%