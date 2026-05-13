Omnicare, filiale de CVS, obtient l'autorisation judiciaire de se vendre à GenieRx

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Omnicare, une filiale de l'assureur santé CVS Health CVS.N , a annoncé mercredi qu'un tribunal américain des faillites avait approuvé la vente de ses activités à GenieRx Holdings.

Voici quelques détails:

* GenieRx est un partenariat entre la société d'investissement privée Milrose Capital et la société d'investissement et de gestion dans le secteur de la santé Integro Asset Management.

* La transaction devrait être finalisée dans le courant de l'année, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles.

* Omnicare n'a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters concernant les détails financiers de l'opération.

* Omnicare a déclaré qu'elle continuerait à fonctionner normalement jusqu'à la finalisation de l'accord, en maintenant ses services pharmaceutiques pour les clients des établissements de soins infirmiers spécialisés et des résidences-services.

* La société a déclaré que cette vente contribuerait à renforcer ses activités et à garantir la continuité de services pharmaceutiques fiables, en mettant l'accent sur les soins cliniques et la transparence des prix.

* Jenner & Block LLP et Haynes Boone agissent en tant que conseillers juridiques, Houlihan Lokey en tant que banquier d'affaires et Alvarez & Marsal en tant que conseiller en restructuration pour Omnicare.

* En septembre, Omnicare a déposé une demande de mise en faillite afin de résoudre les problèmes liés à son litige devant le tribunal fédéral du district sud de New York.

* Omnicare est un important prestataire de services pharmaceutiques sur le marché des soins de longue durée, au service d'une population vieillissante à travers les États-Unis.