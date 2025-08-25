 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OmniAb chute après un financement par actions de 30 millions de dollars
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août -

** Les actions de la société de biotechnologie OmniAb

OABI.O ont baissé de 8,6 % avant la mise sur le marché pour atteindre 1,69 $ après avoir annoncé une levée de fonds de 30 millions de dollars

** , basée à Emeryville, Californie, besoins généraux société

** Les actions d'OABI ont clôturé vendredi en hausse de 2,8 % à 1,85 $, les laissant en baisse de ~48 % depuis le début de l'année

** La société a environ 122,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 227 millions de dollars ** La plateforme d'OmniAb utilise des animaux transgéniques qui ont été génétiquement modifiés pour produire des candidats thérapeutiques humains

** Elle est entrée en bourse () en novembre 2022 après avoir été séparée de Ligand Pharmaceuticals LGND.O et avoir fusionné avec un SPAC soutenu par la société de capital-investissement Avista Capital Partners

** Les 8 analystes sont optimistes sur OABI et le PT médian est de 10 $, selon les données de LSEG

** Leerink a agi en tant qu'agent unique pour le placement privé

Valeurs associées

LIGAND PHARMA
159,0800 USD NASDAQ +1,13%
OMNIAB
1,8500 USD NASDAQ +2,78%
OMNIAB
2,7800 USD NASDAQ -57,23%
