Omeros plonge après l'avis négatif de l'UE concernant un médicament destiné à la transplantation

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26 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Omeros OMER.O ) chutent de 25,2 % à 8,02 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que le comité clé de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis défavorable concernant sa demande d'autorisation pour son médicament narsoplimab, destiné au traitement de la microangiopathie thrombotique associée à une greffe (TA-TMA)

** La TA-TMA est une complication grave et souvent mortelle pouvant survenir après une greffe de cellules souches chez l’adulte et l’enfant

** OMER va demander un réexamen de cet avis et une évaluation par un groupe d’experts indépendants

** Ce médicament, commercialisé sous le nom de Yartemlea aux États-Unis, a été autorisé par la FDA américaine en décembre 2025 pour les patients atteints de TA-TMA âgés de deux ans et plus

** À la clôture d'hier, le titre OMER affichait une baisse de 37,6 % depuis le début de l'année