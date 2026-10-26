Omer-Decugis franchit une nouvelle étape dans son plan stratégique 2025-2030

Omer-Decugis & Cie a conclu un partenariat stratégique avec la SEMMARIS, gestionnaire du marché international de Rungis, pour développer une plateforme de stockage, de conditionnement et de mûrissage de fruits frais au port de Dunkerque. Ce projet s'inscrit dans la création du futur hub agro-logistique Rungis-Dunkerque, destiné à sécuriser et fluidifier l'approvisionnement des marchés français et européens.

La SEMMARIS investira 37 millions d'euros dans les infrastructures immobilières, tandis qu'Omer-Decugis consacrera entre 10 et 12 millions d'euros aux équipements industriels, financés par ses ressources et son crédit syndiqué.

Prévue pour fin 2027, l'ouverture du site permettra au groupe de porter ses capacités annuelles de mûrissage de 174 000 à 324 000 tonnes. Avec ses implantations de Rungis et de Sorgues, Omer-Decugis ambitionne ainsi de constituer le premier réseau français de mûrissage et de renforcer sa présence sur les marchés d'Europe du Nord.