OMER-DECUGIS & CIE : Résultats annuels 2024/25 solides et conformes aux objectifs // Début 2025/26 : premier trimestre en forte croissance // 2025-2030 : Nouvelle trajectoire ambitieuse visant un quasi-doublement du chiffre d'affaires à horizon 2030

Chiffre d'affaires en progression de +15,3% à 284,8 M€

Croissance de 77% de l'EBITDA [1] à 11,9 M€ - Marge d'EBITDA à 4,2%

Résultat net multiplié par plus de deux à 6,3 M€

Poursuite de la réduction de l'endettement net

Croissance durable soutenue par l'engagement ESG

Dynamique de croissance confirmée avec un 1 er trimestre 2025/26 en forte hausse de +19,4%

Rungis, le 26 janvier 2026 – Omer-Decugis & Cie (ISIN : FR0014003T71 – mnémo : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2024/25 (clos le 30 septembre 2025), arrêtés par le Conseil d'administration le 23 janvier 2026 et son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025/26 (du 1 er octobre au 31 décembre 2025). Le rapport financier annuel 2024/25 sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 janvier 2026.

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie commente : « Omer-Decugis & Cie suit une trajectoire de croissance soutenue, fidèle aux engagements pris lors de l'introduction en Bourse en 2021. En cinq ans, le Groupe a plus que doublé de taille, avec un chiffre d'affaires de près de 285 M€ en 2024/25, et une amélioration continue de la marge d'EBITDA, portée à 4,2 % sur l'exercice, validant la pertinence du modèle d'affaires intégré mis en avant lors de l'IPO.

Avec plus de 185 000 tonnes de fruits distribués cette année, cette performance est le fruit de l'engagement constant de nos collaborateurs, qui ont accompagné la croissance du Groupe, le renforcement de nos positions sur nos marchés clés en France et en Europe et contribué à la structuration durable de nos filières d'approvisionnement.

Le développement du marché des fruits et légumes frais repose sur de grandes tendances de consommation : la végétalisation de l'assiette et la diversité alimentaire, considérées comme des enjeux majeurs de santé publique et de bien-être ; l'exigence de sécurité alimentaire et de durabilité des chaînes d'approvisionnements et des modèles d'affaires ; la qualité gustative et l'expérience sensorielle ; et l'évolution des structures de repas et praticité de consommation. Autant d'enjeux auxquels nous répondons au quotidien, nous appuyant sur notre stratégie d'intégration de la chaîne de valeur à l'amont, de mise en place et de suivi des plus hauts standards de pratiques agricoles et de performances sociale et environnementale, de sélection variétale et de terroirs ainsi que sur nos outils de gestion optimisée de la supply chain et nos savoir-faire de mûrissage et de conditionnements à façon.

Forts de nos fondations solides, nous engageons un nouveau plan de développement à horizon 2030, avec l'ambition de poursuivre une trajectoire de croissance rentable et durable, en renforçant nos capacités en amont, en étendant nos implantations, notamment à Dunkerque, qui consolidera notre couverture nationale et nous dotera d'un outil logistique tourné vers l'international. Nous développerons aussi de nouveaux relais de croissance, notamment sur le segment de la fraîche-découpe, qui viendra compléter notre offre sur ce qui sera un des vecteurs de croissance future du segment des fruits frais. »

En K€ - normes françaises – données auditées Exercice 2023/24 Exercice 2024/25 Variation Chiffre d'affaires 246 954 284 848 +15,3% Marge brute

% sur ventes de marchandise 36 914

15,0% 44 259

15,5% +19,9%

+0,5 pt EBITDA

% du chiffre d'affaires 6 720

2,7% 11 889

4,2% +76,9%

+1,5 pt Dotations aux amortissements et provisions (2 627) (2 893) -266 K€ Résultat d'exploitation

% du chiffre d'affaires 4 057

1,6% 9 051

3,2% +123,1%

+1,6 pt Résultat financier (597) (793) (196) K€ Résultat exceptionnel (205) (289) (84) K€ Charge d'impôts (323) (1 626) (1 303) K€ Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 12 (20) (32) K€ Résultat net de l'ensemble consolidé 2 943 6 322 +3 378 K€ Résultat net part du Groupe 2 968 6 309 +3 341 K€

Une 15 e année de croissance consécutive, avec un chiffre d'affaires nettement supérieur aux ambitions de l'introduction en Bourse

Sur l'exercice 2024/25, Omer-Decugis & Cie réalise un chiffre d'affaires de 284,8 M€ , en hausse de +15,3% (+13,8% à périmètre comparable) par rapport à l'exercice précédent, une évolution intégralement portée par l'augmentation des volumes. Cette performance dépasse à la fois la cible de croissance annuelle annoncée en début d'exercice et l'objectif de 230 M€ fixé lors de l'introduction en Bourse. Elle est principalement portée par la dynamique soutenue du pôle SIIM, tirée par l'augmentation des volumes, tandis que l'activité grossiste affiche une évolution globalement positive sur l'exercice, grâce à un net redressement au second semestre après un début d'année marqué par un environnement de marché moins favorable.

Une nette amélioration des indicateurs de performance opérationnelle

Les actions d'efficience opérationnelle déployées depuis l'introduction en Bourse continuent de produire des effets tangibles. La marge brute du Groupe s'établit à 44,3 M€ au titre de l'exercice, soit un taux de marge de 15,5%, illustrant la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur.

Les charges de personnel sur la période, bien que légèrement en hausse (+11,1% par rapport à l'exercice précédent), demeurent parfaitement maitrisées à 5,7% du chiffre d'affaires contre 5,9% il y a un an.

Malgré un contexte de production défavorable combiné à une logistique déficiente ayant impacté les produits à forts volumes au second semestre 2024/25 (bananes, ananas) et la réorganisation de l'offre du pôle grossiste, l'EBITDA progresse fortement pour atteindre 11,9 M€ , soit une augmentation de 5,2 M€ par rapport à l'exercice précédent. La marge d'EBITDA ressort ainsi à 4,2%, en hausse de 1,5 point.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions (-2,9 M€), le résultat d'exploitation 2024/25 s'élève à 9,0 M€, en forte progression de 5,0 M€.

Enfin, après intégration du résultat financier (-0,8 M€), d'un résultat exceptionnel de -0,3 M€ et d'une charge d'impôts de -1,6 M€, le résultat net part du Groupe 2024/25 se traduit par un bénéfice de 6,3 M€ (vs 3,0 M€ en 2023/24).

Une structure financière solide

Au 30 septembre 2025, la marge brute d'autofinancement progresse significativement sur l'exercice pour atteindre 9,0 M€ , contre 5,6 M€ un an plus tôt, reflétant l'amélioration de la performance opérationnelle.

Cette progression est toutefois partiellement atténuée par une augmentation du besoin en fonds de roulement de 4,3 M€. Celle-ci reflète principalement la forte croissance de l'activité en fin d'exercice, ainsi que par la décision du Groupe d'anticiper le règlement de certains fournisseurs avant la clôture de septembre, afin de sécuriser les approvisionnements dans un contexte de croissance soutenue. Dans ce cadre, les dettes fournisseurs s'établissent à 29,7 M€ au 30/09/2025, contre 26,9 M€ au 30/09/2024, et ce malgré la progression significative de l'activité.

Au 30 septembre 2025, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 37,6 M€ , la trésorerie disponible et équivalents à 3,5 M€ et les dettes financières brutes à 4,4 M€, dont 95% correspond à des financements d'actifs corporels réalisés lors des exercices précédents. Le Groupe n'a pas eu recours à des concours bancaires au 30 septembre 2025.

Conformément à sa stratégie, Omer-Decugis & Cie a poursuivi son désendettement, avec une réduction de l'endettement net de 1,1 M€ sur l'exercice, après une baisse cumulée de 8,3 M€ sur les deux exercices précédents.

Une croissance durable soutenue par l'engagement ESG

Avec une notation Ethifinance de 81/100 en 2024, le Groupe s'est structuré autour de ses engagements en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, véritable colonne vertébrale de la stratégie du Groupe. Ces politiques qui s'appuient sur les plus hauts standards de certification à l'international, s'articulent autour de trois piliers : pratiques agricoles responsables, performance sociale et impact environnemental.

Proposition d'un dividende de 0,18 € par action

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale du 12 mars 2026 le versement d'un dividende de 0,18 € par action au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025, avec une mise en paiement envisagée à compter du 13 avril 2026.

Un début d'exercice 2025/26 qui confirme une poursuite de la dynamique de croissance des dernières années

En K€ - normes françaises non-audités 1 er trimestre

2024/25 1 er trimestre

2025/26 Var. SIIM 60 552 74 296 +22,7% Bratigny 14 538 15 361 +5,7% Omer-Decugis & Cie 75 090 89 657 19,4%

L'exercice 2025/26 démarre sur une trajectoire de croissance solide, avec un chiffre d'affaires de 89,7 M€ au 1 er trimestre, en progression de +19,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le pôle SIIM enregistre 74,3 M€ de chiffre d'affaires, en très forte hausse de +22,7%, porté par la croissance de l'ensemble des gammes et des gains de parts de marchés en France et en Europe.

Le pôle Bratigny affiche chiffre d'affaires de 15,4 M€, soit +5,7% de croissance, confirmant un bon démarrage de l'exercice pour le pôle grossiste du Groupe.

2020-2025 : un cycle de transformation réussi

Au cours des cinq dernières années, Omer-Decugis & Cie a mené un cycle de transformation structurant ayant significativement renforcé son positionnement sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, notamment à travers :

La consolidation de ses positions sur le segment stratégique BAMA , avec une croissance des volumes supérieure à +60%, portée par la montée en puissance de l'avocat et de la mangue et des parts de marché consolidées pour la banane et l'ananas ;

, avec une croissance des volumes supérieure à +60%, portée par la montée en puissance de l'avocat et de la mangue et des parts de marché consolidées pour la banane et l'ananas ; L'élargissement et la diversification de son offre de fruits et légumes frais , illustrés par l'obtention, en 2021, du contrat de commercialisation d'une part significative de la campagne d'exportation du litchi de Madagascar ainsi que par le développement continu de sa gamme de fruits et légumes exotiques ;

, illustrés par l'obtention, en 2021, du contrat de commercialisation d'une part significative de la campagne d'exportation du litchi de Madagascar ; Le renforcement de l'activité de grossiste sur le MIN de Rungis , à travers des opérations ciblées de croissance externe (Anarex et Champaris), portant les surfaces commerciales à 24 portes en 2025 contre 16 en 2020, confortant ainsi son rôle d'acteur de référence du marché grossiste de Rungis ;

, à travers des opérations ciblées de croissance externe (Anarex et Champaris), portant les surfaces commerciales à 24 portes en 2025 contre 16 en 2020, confortant ainsi son rôle d'acteur de référence du marché grossiste de Rungis ; La sécurisation de ses capacités d'approvisionnement , grâce au développement de partenariats avec les producteurs et d'outils de conditionnement dans ses zones clés, y compris via des prises de participations ciblées ;

, grâce au développement de partenariats avec les producteurs et d'outils de conditionnement dans ses zones clés, y compris via des prises de participations ciblées ; L'augmentation des capacités logistiques en France et à l'international, notamment avec des capacités de mûrissage atteignant 174 000 tonnes en 2025 contre 70 000 tonnes en 2020, en ligne avec la croissance des activités du Groupe.

Cette trajectoire s'est traduite par un taux de croissance annuel moyen de +19,2%, une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle et une réduction de l'endettement net de 10,5 M€ sur la période.

Une nouvelle trajectoire 2030 ambitieuse

Le plan stratégique à horizon 2030 repose sur 4 axes complémentaires :

Renforcement amont de la chaîne de valeur, afin de sécuriser les approvisionnements et consolider les positions du Groupe sur ses produits clés. Cette sécurisation pourra prendre la forme de partenariats stratégiques, de prises de participations, de réinvestissements dans les participations existantes, ainsi que par des contrats de distribution exclusive ;

afin de sécuriser les approvisionnements et consolider les positions du Groupe sur ses produits clés. Cette sécurisation pourra prendre la forme de partenariats stratégiques, de prises de participations, de réinvestissements dans les participations existantes, ainsi que par des contrats de distribution exclusive ; Consolidation des capacités logistiques et de mûrissage, avec la mise en service de la plateforme de Dunkerque représentant un investissement maximal d'environ 50 M€, selon les options et séquençages retenus. Environ trois quart de ce financement, relatifs aux coûts de construction, sont envisagés via un schéma VEFA/BEFA [2] , associant un investisseur spécialisé du secteur, le solde, correspondant aux équipements d'exploitation (hors fraîche-découpe), étant financé directement par le Groupe (CAPEX) ;

avec la mise en service de la plateforme de Dunkerque représentant un investissement maximal d'environ 50 M€, selon les options et séquençages retenus. Environ trois quart de ce financement, relatifs aux coûts de construction, sont envisagés via un schéma VEFA/BEFA [2] , associant un investisseur spécialisé du secteur, le solde, correspondant aux équipements d'exploitation (hors fraîche-découpe), étant financé directement par le Groupe (CAPEX) ; Déploiement du modèle de grossiste, après l'atteinte d'un niveau de maturité à Rungis, par l'optimisation des marges et un potentiel déploiement sur d'autres Marchés d'Intérêt National ;

après l'atteinte d'un niveau de maturité à Rungis, par l'optimisation des marges et un potentiel déploiement sur d'autres Marchés d'Intérêt National ; Développement de nouveaux relais de croissance, en particulier sur le marché européen de la fraîche-découpe, via la joint-venture avec PrepWorld, un segment prometteur du marché des produits frais, tant en grande distribution que dans la restauration collective et commerciale.

Parallèlement, Omer-Decugis & Cie poursuit une croissance responsable, en sécurisant des filières d'approvisionnement durables, en optimisant l'efficacité énergétique de ses plateformes logistiques et de mûrissage, et en renforçant la performance sociale du Groupe. Ces initiatives viennent compléter le plan stratégique 2030, en alignant ambition économique et responsabilité sociétale.

Ces initiatives permettent à Omer-Decugis & Cie de viser un quasi doublement de son chiffre d'affaires à 500 M€, tout en préservant une marge d'EBITDA comprise entre 3,5% et 4,5% , reflétant la montée en puissance progressive de la plateforme de Dunkerque et le lancement de la nouvelle activité de fraîche-découpe. Cette approche combine ambition de croissance rentable et gestion prudente de la capacité d'investissement, assurant la solidité financière du Groupe tout au long de sa trajectoire 2030.

Calendrier des prochaines publications financières :

Assemblée générale des actionnaires, le 12 mars 2026

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025/26, le 5 mai 2026 (après Bourse)

semestre 2025/26, le 5 mai 2026 (après Bourse) Résultats semestriels 2025/26 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025/26, le 20 juillet 2026 (après Bourse)

trimestre 2025/26, le 20 juillet 2026 (après Bourse) Chiffre d'affaires annuel 2025/26, le 3 novembre 2026 (après Bourse)

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

www.omerdecugis.com

[1] EBITDA : résultat d'exploitation avant dotations et reprises sur amortissements et provisions, et à compter de l'exercice 2025, avant les dotations nettes pour dépréciations d'actifs circulants et prêts + quote-part des sociétés mises en équivalence, celles-ci ayant une nature opérationnelle au sein du Groupe – EBITDA 2023/24 retraité : 6 660 K€

[2] VEFA : Vente en l'Etat Futur d'Achèvement / BEFA : Bail en l'Etat Futur d'Achèvement