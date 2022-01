OMER-DECUGIS & CIE : RÉSULTATS ANNUELS 2020/21 SOLIDES ET CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2021/22 EXCEPTIONNEL

Amélioration de la performance opérationnelle 2020/21

Croissance de +15,0% du chiffre d'affaires à 137,6 M€

Progression de +45,8% de l'EBITDA

Résultat net bénéficiaire

Structure financière fortement renforcée par la levée de fonds : trésorerie disponible de 18,3 M€

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2021/22 en progression de 80,2%



Rungis, le 24 janvier 2022 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2020/21 (clos le 30 septembre 2021) arrêtés par le Conseil d'administration le 21 janvier 2022 et son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2021/22 (du 1 er octobre au 31 décembre 2021). Le rapport financier annuel 2020/21 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 janvier 2022.



Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie commente : « Nous réalisons une très belle performance sur l'exercice 2020/21 conforme au plan de développement annoncé lors de notre introduction en Bourse malgré un contexte marqué par la crise sanitaire et la mise à l'arrêt forcé quasiment sur toute la période du segment de la restauration collective et commerciale. La montée en puissance de notre plateforme de mûrissage et de conditionnement, mise en service en septembre 2020, a permis de réintégrer de la valeur ajoutée et de gagner en productivité mais aussi de répondre, au-delà des attentes, aux programmes commerciaux déjà engagés tout en captant de nouveaux marchés dès les premiers mois d'exploitation. Cela nous a conduits à accélérer la montée en puissance de la plateforme avec la mise en service, dès la fin du 4 ème trimestre 2021, de chambres de mûrissage supplémentaires et de machines d'emballage recyclable et compostable pour augmenter les capacités de traitement et assurer le développement de nos nouvelles lignes de fruits mûris comme l'avocat.

Le démarrage de l'exercice 2021/22 est excellent et conforte nos ambitions. Nous avons enregistré un niveau d'activité record sur nos deux pôles (SIIM et Bratigny). Une activité soutenue par une campagne de litchis malgaches distribués dans toute l'Europe, et qui aura tenu ses promesses tant en termes de qualité des fruits, d'efficacité logistique que de dynamique de consommation.

Plus que jamais, notre Groupe est engagé dans une croissance durable et rentable au service d'une agriculture saine, diversifiée et responsable, attentif aux exigences des consommateurs européens en recherche de fruits et légumes frais de qualité et produits selon les meilleures pratiques sociales et environnementales à l'échelle internationale. »

En K€ - normes françaises – données auditées Exercice

2019/20 Exercice

2020/21 1 Variation Chiffre d'affaires 119 689 137 604 +15,0% Marge brute

% sur ventes de marchandise 16 765

14,0% 20 247

14,7% +20,8%

+0,7 point EBITDA 2

% du chiffre d'affaires 2 323

1,9% 3 386

2,5% +45,8%

+0,6 point Dotations aux amortissements et provisions (903) (1 726) - Résultat d'exploitation

% du chiffre d'affaires 1 118

0,9% 1 378

1,0% +23,3%

+0,1 point Résultat financier (557) (169) - Résultat exceptionnel 22 12 - Charge d'impôts (140) (250) - Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - 95 Reprise en résultat d'un écart d'acquisition négatif 696 - Résultat net de l'ensemble consolidé 1 139 1 066 -







Onzième année de croissance consécutive

Pour l'ensemble de l'exercice 2020/21, le Groupe Omer-Decugis & Cie affiche un chiffre d'affaires annuel de 137,6 M€ en progression de 15,0% par rapport à l'exercice précédent (+13,9% en croissance organique) représentant plus de 119 000 tonnes de fruits et légumes livrés. Malgré l'impact de la crise sanitaire sur le segment de la restauration hors domicile, le Groupe enregistre une croissance soutenue et homogène sur ses deux pôles d'activité (SIIM, Bratigny) ainsi que sur l'ensemble des gammes de produits.

L'activité « mûrissage et distribution » du pôle SIIM ressort en hausse de +14,3% par rapport à l'exercice précédent avec un chiffre d'affaires de 98,1 M€ porté par le développement de l'ensemble de son offre, et plus particulièrement, les segments de fruits climactériques (bananes, mangues et avocats) bénéficiant de capacités additionnelles de mûrissage opérationnelles. Le segment stratégique « BAMA » (Bananes, Ananas, Mangues et Avocats) est en croissance solide de +17,5%.

Le chiffre d'affaires de Bratigny , pôle grossiste du Groupe, s'établit à 39,4 M€, en hausse de +16,6% , une bonne performance dans un contexte météorologique défavorable au printemps 2021 (périodes de gel) ayant entrainé une baisse des volumes de production de fruits et légumes en France.



Taux de marge brute de 14,7% et forte progression de l'EBITDA : +45,8%

La marge brute du Groupe s'établit à 20,2 M€ sur l'exercice, soit un taux de marge de 14,7% en amélioration de de 0,7 point grâce à l'arrêt du recours à la sous-traitance via l'internalisation complète des activités de mûrissage et de conditionnement sur la nouvelle plateforme et aux gains de marge générés sur le segment stratégique BAMA (Bananes, Ananas, Mangues & Avocats).

Les charges de personnel sont en très légère augmentation à 8,9 M€ au 30 septembre 2021 contre

8,4 M€ au 30 septembre 2020, le Groupe s'étant déjà largement structuré au cours des exercices précédents pour accompagner la croissance future.

L'EBITDA courant est bénéficiaire à 3,4 M€ en forte amélioration de 45,8% par rapport à l'exercice précédent. Le taux de marge d'EBITDA courant du Groupe progresse à 2,5% au 30 septembre 2021 en ligne avec la hausse de la marge brute, aux gains de productivité issus des nouvelles capacités de mûrissage et de stockage ainsi qu'à la gestion rigoureuse des charges opérationnelles.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions qui s'élèvent à (1,7) M€, reflets des investissements réalisés sur l'exercice, le résultat d'exploitation consolidé du Groupe ressort à 1,4 M€ au 30 septembre 2021 (vs. 1,1 M€ l'année précédente).

Après prise en compte du résultat financier de (0,2) M€ et de la charge d'impôt de (0,2) M€, le résultat net du Groupe de l'exercice 2020/21, à 1,1 M€, est en très léger repli par rapport à l'exercice précédent qui avait bénéficié d'une reprise intégrale de l'écart d'acquisition négatif dégagé lors de l'acquisition de Coicault-Thomas (+0,7 M€).



Une structure financière solide, renforcée par le succès de l'introduction en Bourse

La marge brute d'autofinancement du Groupe s'élève à 2,7 M€ contre 1,2 M€ au 30 septembre 2020.

La variation du Besoin en Fonds de Roulement sur l'exercice s'établit à +5,3 M€, en raison de la très forte croissance du chiffre d'affaires enregistrée sur le dernier trimestre 2020/21 (+31%) non encore recouvré au 30 septembre 2021 et de l'augmentation des stocks, dont ceux en transit.

L'introduction en Bourse réalisée au cours du second semestre a permis de renforcer les capitaux propres du Groupe qui s'élèvent à 31,5 M€ (vs 12,4 M€ un an auparavant) et la trésorerie disponible à 18,3 M€ (vs 2,8 M€ au 30 septembre 2020). Avec des dettes financières brutes de 17,2 M€ intégrant le financement total de sa nouvelle plateforme, Omer-Decugis & Cie dispose au 30 septembre 2021 d'un endettement financier net positif de 1,1 M€ contre un endettement financier net négatif de 11,4 M€ au 30 septembre 2020.

Le groupe Omer-Decugis & Cie dispose ainsi des moyens financiers lui permettant de poursuivre sa stratégie de croissance équilibrée, conjuguant performance économique, agriculture durable et responsabilité sociale et environnementale.



Proposition d'un dividende de 0,035 € par action

Conformément à ses engagements, Omer-Decugis & Cie proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du Groupe le 22 mars 2022, le versement d'un dividende de 0,035 € par action au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021.



Un 1 er trimestre 2021/22 à un niveau historique en hausse de +80,2%

En K€ - normes françaises non-audités 1 er trimestre

2020/21 1 er trimestre

2021/22 Var. SIIM 19 363 39 194 +102,4% Bratigny 8 800 11 549 +31,2% Omer-Decugis & Cie 28 163 50 743 +80,2%



Au titre du 1 er trimestre 2021/22, le groupe Omer-Decugis & Cie publie un chiffre d'affaires de 50,7 M€, en progression de +80,2% (+78,7% en croissance organique, la société Anarex ayant été intégrée au 11 décembre 2021) par rapport à l'exercice précédent. Un chiffre d'affaires record qui traduit le dynamisme des activités du Groupe, respectivement en croissance à périmètre constant de +102,4% pour SIIM et de +28,6% pour Bratigny. Ce début d'année a été marqué par un mois de décembre exceptionnel, notamment tiré par la campagne du litchi de Madagascar, distribué dans toute l'Europe pendant la période des fêtes de fin d'année.

Au cours de ce 1 er trimestre, Omer-Decugis & Cie a poursuivi la mise en œuvre de son plan stratégique avec l'acquisition, en décembre 2021, de la société Anarex, grossiste spécialiste des produits exotiques et ethniques sur le Marché International de Paris-Rungis. Intégrée au pôle grossiste porté par Bratigny, cette acquisition permet au Groupe d'étendre ses surfaces de vente sur le carreau de Rungis tout en étoffant son offre sur la gamme ethnique, complémentaire à son offre en fruits exotiques et particulièrement attractive en Île-de-France.



Perspectives très favorables

L'activité du 1 er trimestre 2021/22 témoigne de la très bonne dynamique commerciale du Groupe. Malgré un contexte de marché encore marqué par la crise sanitaire et ses incertitudes, le Groupe Omer-Decugis & Cie entend poursuivre le développement de son activité sur le segment des fruits mûris porté par les investissements capacitaires complémentaires réalisés fin 2021, tout en maintenant une croissance de son activité grossiste. Le développement de la démarche environnementale « 100% neutralité carbone », prévue notamment pour les bananes en 2022, dans le sillage de l'ananas « Zéro Carbone » lancé à l'été 2021, sera au cœur de la stratégie RSE du Groupe.

Le Groupe réaffirme ses ambitions de croissance ainsi que son plan de développement annoncés lors de l'introduction en Bourse visant un chiffre d'affaires consolidé de 175 M€ en 2023 ainsi qu'un objectif de chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025.









Calendrier des prochaines publications financières :

Assemblée générale des actionnaires, le 22 mars 2022

Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2021/22, le 12 avril 2022 (après Bourse)

trimestre 2021/22, le 12 avril 2022 (après Bourse) Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2021/22, le 12 juillet 2022 (après Bourse)

trimestre 2021/22, le 12 juillet 2022 (après Bourse) Résultats semestriels 2021/22, le 25 juillet 2022 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com







À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 82/100 lors de la campagne Gaia Research 2021 d'EthiFinance, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 137,6 M€ au 30 septembre 2021, représentant plus de 119 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.







