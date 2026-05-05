OMER-DECUGIS & CIE : Poursuite d'une croissance soutenue au 1er semestre 2025/26 : chiffre d'affaires en hausse de +16,3% à 163,3 M EUR / Un 2ème trimestre solide en progression de +12,8%

Rungis, le 5 mai 2026 – Omer-Decugis & Cie (ISIN : FR0014003T71 – mnémo : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d'affaires semestriel 2025/26 (période du 1 er octobre 2025 au 31 mars 2026) et du 2 ème trimestre (du 1 er janvier au 31 mars 2026).

En K€ - normes françaises non-audités T2

2024/25 T2

2025/26 Var. 6 mois

2024/25 6 mois

2025/26 Var. Pôle SIIM 50 408 57 348 +13,8% 110 959 131 644 +18,6% Pôle Bratigny 14 902 16 321 +9,5% 29 440 31 682 +7,6% Omer-Decugis & Cie 65 310 73 669 +12,8% 140 399 163 326 +16,3%

Omer-Decugis & Cie a maintenu une dynamique de croissance soutenue au 2 ème trimestre de l'exercice 2025/26, avec un chiffre d'affaires de 73,7 M€ en progression de +12,8%, par rapport à la même période sur l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires du pôle SIIM s'établit à 57,3 M€, en croissance de +13,8%. Cette performance repose sur une demande soutenue du segment BAMA (banane, ananas, mangue, avocat), portée notamment par une très forte dynamique de l'avocat, où SIIM s'impose désormais comme l'un des acteurs majeurs en France, ainsi que par une bonne campagne de litchis.

Le pôle BRATIGNY renoue avec une croissance forte, enregistrant une hausse de +9,5% de son chiffre d'affaires à 16,3 M€ sur la période. Cette progression est portée à la fois par l'exhaustivité et la qualité de l'offre, ainsi que par une bonne fréquentation du segment du commerce de détail par les consommateurs.

À l'issue du 1 er semestre 2025/26, le chiffre d'affaires d'Omer-Decugis & Cie ressort à 163,3 M€, en progression de +16,3% par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent .

Cette forte croissance est principalement portée par la très solide performance du pôle SIIM, dont le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 131,6 M€, en hausse de +18,6%. Cette dynamique confirme la pertinence de la stratégie commerciale du Groupe et la solidité de son positionnement ainsi que la qualité de ses référencements. Elle illustre également la capacité de ses structures, tant organisationnelles qu'opérationnelles, à accompagner des phases de croissance soutenue et continue tout en maintenant la satisfaction et la confiance de ses clients.

L'activité du pôle BRATIGNY ressort à 31,7 M€ sur le semestre, en croissance de +7,6%, bénéficiant pleinement de la réorganisation stratégique de ses magasins, désormais regroupés sur un bâtiment unique, engagée lors de l'exercice précédent.

Perspectives et développements

Le Groupe anticipe la poursuite de sa dynamique commerciale sur l'ensemble de l'exercice 2025/26. Le second semestre a débuté notamment avec la campagne de mangues d'Afrique, pilier de l'offre intégrée du Groupe, soutenue par des volumes élevés, une part de marché importante au niveau européen et une qualité de l'offre reconnue.

Dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, le Groupe reste attentif aux conséquences de la hausse des coûts de l'énergie. Grâce à un pilotage rigoureux de ses activités logistiques, particulièrement exposées à ces variations, le Groupe veille à préserver ses équilibres opérationnels et financiers. L'impact sur l'activité reste maîtrisé à date, la répercussion des surcoûts en aval s'effectuant progressivement, avec un décalage lié aux cycles commerciaux.

Enfin, dans le cadre de son plan de développement, les travaux du site de Dunkerque se poursuivent conformément au calendrier pour une mise en service prévue fin 2027. Ce projet ambitieux, devenu indispensable, au regard de la croissance actuelle et projetée, renforcera les capacités amont du Groupe, consolidera sa couverture nationale et lui permettra de disposer d'un outil logistique à forte dimension internationale.

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie, déclare : « La solide progression de notre chiffre d'affaires semestriel confirme la pertinence de notre stratégie de développement et la résilience de notre modèle. Ce premier semestre 2025/26 affiche une croissance plus soutenue que celle, déjà forte, enregistrée sur l'exercice précédent, traduisant un démarrage particulièrement dynamique qui renforce notre confiance dans notre trajectoire 2026-2030. La performance de nos deux pôles, associée à la poursuite de nos investissements structurants, notamment à Dunkerque, nous permet d'aborder notre nouveau plan stratégique avec confiance, tout en restant vigilants face à l'évolution du contexte géopolitique international. »

Calendrier des prochaines publications financières :

Résultats semestriels 2025/26 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025/26, le 20 juillet 2026 (après Bourse)

trimestre 2025/26, le 20 juillet 2026 (après Bourse) Chiffre d'affaires annuel 2025/26, le 3 novembre 2026 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

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Fatou-Kiné N'Diaye – Relation Presse

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