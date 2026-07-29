OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie sécurise son premier crédit syndiqué à hauteur de 60,4 M EUR , pouvant atteindre 90,4 M EUR sous conditions, afin de soutenir son développement

Renforcement des capacités financières pour accompagner la stratégie du Groupe

Financement structuré auprès d'un pool de sept établissements bancaires de premier plan

Rungis, le 29 juillet 2026 – Omer-Decugis & Cie (ISIN : FR0014003T71 – mnémo : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce la signature de son premier contrat de crédit syndiqué pour un montant global pouvant atteindre 90,4 M€, composé de 60,4 M€ de financements fermes et de 30,0 M€ potentiellement activables.

Cette opération marque une étape importante dans la stratégie de financement du Groupe :

Elle permettra de soutenir les investissements sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment le renforcement de son intégration en amont, de poursuivre sa croissance organique et externe et d'accompagner son ambition de doubler son chiffre d'affaires à l'horizon 2030 ;

Elle reflète la confiance des partenaires bancaires, historiques comme nouveaux, dans la solidité de son modèle d'affaires et de sa trajectoire de développement ;

Elle contribue à optimiser durablement sa structure financière afin d'accompagner la création de valeur à long terme, tout en veillant à préserver les intérêts de ses actionnaires.

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie, commente : « Le succès de ce premier crédit syndiqué témoigne de la confiance renouvelée de nos partenaires bancaires historiques et de l'engagement de nouveaux établissements à nos côtés. Cette opération confirme la solidité de notre modèle, la pertinence de nos choix stratégiques et la robustesse de notre trajectoire de croissance, pour accompagner nos ambitions de développement avec davantage de flexibilité, dans un cadre financier maîtrisé. »

Ce financement structuré de 60,4 M€ comprend :

Un prêt bancaire de 40,4 M€ dont 24,4 M€ amortissable sur 6 ans et 16,0 M€ in fine sur une durée de 6,5 ans ;

Une ligne de crédit renouvelable de 20,0 M€, d'une durée de 5 ans, pouvant être étendue jusqu'à 7 ans sous conditions.

Le financement est assorti de covenants financiers usuels pour ce type d'opération, dont le respect fait l'objet d'un suivi régulier par le Groupe. Ces engagements s'inscrivent dans un cadre financier équilibré permettant à Omer-Decugis & Cie de concilier discipline financière et agilité opérationnelle afin de poursuivre sa stratégie de développement.

Omer-Decugis & Cie bénéficie également d'une ligne de financement complémentaire pouvant atteindre 30 M€, activable sous réserve de l'accord des prêteurs concernés. Cette ligne a vocation à accompagner les besoins en fonds de roulement liés à la croissance du Groupe et constitue un levier de flexibilité financière supplémentaire.

Le pool bancaire réunit Groupe CIC, en qualité de coordinateur et co-arrangeur de l'opération, BNP Paribas en qualité d'agent et co-arrangeur, Crédit Agricole Île-de-France, en qualité de co-arrangeur, ainsi que Bpifrance, Banque Populaire Rives de Paris, LCL et Société Générale, en qualité de membres du pool.

Omer-Decugis & Cie a été conseillé par Fundamental Partners en qualité de conseil financier.

Calendrier des prochaines publications financières :

Chiffre d'affaires annuel 2025/26, le 3 novembre 2026 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

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