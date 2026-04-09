OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie renforce son Comité Exécutif pour soutenir son ambition de croissance à horizon 2030

Rungis, le 09 avril 2026 – Omer-Decugis & Cie (ISIN : FR0014003T71 – mnémo : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce le renforcement de son Comité Exécutif avec l'arrivée de trois nouveaux membres. Cette évolution s'inscrit dans la mise en œuvre du plan stratégique 2030 du Groupe et vise à soutenir ses ambitions de croissance rentable et durable.

Serge de Backer, rejoint le Groupe en tant que Directeur RSE, et aura pour mission de structurer et déployer une direction RSE élargie, pleinement intégrée à la stratégie du Groupe. Il pilotera l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle visant à renforcer la performance ESG, en lien étroit avec l'ensemble des directions. Il accompagnera la transformation du Groupe en matière d'alimentation saine et responsable, et portera ses engagements auprès des parties prenantes. Serge est également Délégué Général de la Fondation Louis Omer-Decugis dont la mission est d'œuvrer au développement d'une agriculture durable et d'aider les communautés en difficulté.

Jeanne-Elise Rossi, intègre le Groupe en qualité de Directrice Communication & Marketing, et prend la direction d'un périmètre élargi couvrant la communication institutionnelle, financière et interne, ainsi que le marketing. Sa feuille de route vise à renforcer la visibilité du Groupe et de ses marques, à soutenir le développement commercial et à accompagner le lancement de l'activité de fraîche découpe à Dunkerque.

Jean Vanmalle, fait son entrée dans le Groupe comme Directeur des Opérations et de la Supply Chain Groupe. Dans un contexte de forte croissance et de multiplication des implantations (Équateur, Côte d'Ivoire, Kenya, Pays-Bas, Rungis, Sorgues et Dunkerque à horizon 2027), il supervisera l'ensemble de la supply chain, des zones de production jusqu'aux plateformes clients. Sa mission inclut le renforcement de l'excellence opérationnelle, l'optimisation des performances et l'intégration des enjeux ESG dans les opérations.

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie , « Face à une croissance soutenue et à notre expansion internationale, le renforcement de notre Comité Exécutif était une priorité. Ces trois arrivées viennent consolider notre organisation et renforcer notre capacité à exécuter avec ambition notre plan 2030. Je suis très heureux de les accueillir et de construire avec l'ensemble des membres du COMEX les prochaines étapes du développement du Groupe. »

Omer-Decugis & Cie réaffirme ainsi sa volonté de se doter des expertises nécessaires pour soutenir une trajectoire de croissance durable et créatrice de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Serge de Backer, Directeur RSE et Délégué Général de la Fondation Louis Omer-Decugis

Serge de Backer dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le développement de filières durables et responsables. Entrepreneur engagé, il a fondé plusieurs entreprises spécialisées dans le conseil en développement durable et la structuration de chaînes d'approvisionnement responsables, notamment dans les secteurs du café, du cacao et du textile. Titulaire d'un MBA, diplômé en communication et formé en droit.

Jeanne-Elise Rossi, Directrice Communication & Marketing

Forte de 15 ans d'expérience, Jeanne-Elise Rossi a conduit des stratégies de communication et de marque au sein de groupes de référence tels que Groupe Holder, Groupe GO Sport et Sopra Steria, dans des environnements multi-marques et internationaux. Titulaire d'un Master 2 en Sciences Politiques / Communication.

Jean Vanmalle, Directeur des Opérations et de la Supply Chain Groupe

Jean Vanmalle dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le transport et la logistique internationale. Il a notamment exercé des responsabilités de premier plan au sein de la Compagnie Fruitière et du groupe CMA CGM. Diplômé de l'Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence et titulaire de masters en relations internationales et en transport.

Le comité exécutif d'Omer-Decugis & Cie est désormais composé de 13 membres

Vincent Omer-Decugis , Président-directeur général

, Président-directeur général Sylvie Bican , Directrice des ressources humaines

, Directrice des ressources humaines Kenneth Blicher , Directeur général EMA'S

, Directeur général EMA'S Serge de Baker, Directeur RSE

Directeur RSE Grégoire Fanost , Directeur commercial opérationnel

, Directeur commercial opérationnel Ana Martin , Directrice SIIM Spain

, Directrice SIIM Spain Vérane Moreno , Directrice technique

, Directrice technique Boris Richeux , Directeur général Bratigny

, Directeur général Bratigny Jeanne-Elise Rossi , Directrice communication & marketing

, Directrice communication & marketing Eric Sillari , Directeur des opérations

, Directeur des opérations Jean-François Vallet , Secrétaire général

, Secrétaire général Jean Vanmalle , Directeur des Opérations et de la Supply Chain

, Directeur des Opérations et de la Supply Chain Robin Zaragoza , Directeur administratif et financier

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts

Omer-Decugis & Cie

Jeanne-Elise ROSSI

jrossi@omerdecugis.com

www.omerdecugis.com ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relation Investisseurs

+33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr

Fatou-Kiné N'DIAYE – Relation Presse

+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr