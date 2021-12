OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie procède à l'acquisition d'Anarex, grossiste spécialiste des produits ethniques et exotiques sur le Marché International de Paris-Rungis

Rungis, le 13 décembre 2021 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce le rachat de 100% des titres de la société familiale française Anarex SAS, grossiste spécialisé dans les produits ethniques et exotiques, implanté sur le Marché International de Paris-Rungis depuis 1982.

Conformément au plan stratégique présenté lors de l'introduction en Bourse en juin dernier du Groupe, cette acquisition vise à développer l'offre grossiste par l'extension des surfaces commerciales et à accéder à de nouveaux débouchés. L'intégration d'Anarex va permettre au Groupe de se saisir de nouvelles opportunités de développement sur les gammes des spécialités des rayons exotiques et ethniques auprès de la clientèle GMS adressée par SIIM et auprès des clients de Bratigny, en particulier sur les segments des bananes plantains, racines et autres fruits et légumes tropicaux (safou, prunes de Cythère, piments, noix de kola…).

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie indique: « Cette première acquisition post introduction en Bourse vient renforcer notre dynamique de croissance après un exercice 2021 performant, marqué par une hausse de notre chiffre d'affaires de 15%. Elle est parfaitement en cohérence avec la stratégie de développement du Groupe et est porteuse de fortes synergies au sein de nos deux pôles d'activité, SIIM et Bratigny, sur des produits issus de territoires d'intérêt fort pour le Groupe, en Afrique notamment, à destination d'un segment de marché à valeur ajoutée. »

Yves Martel, Président d'Anarex souligne, pour sa part: « Je suis très heureux que l'entreprise familiale, créée en 1982 par mon père, rejoigne un autre Groupe familial avec lequel nous partageons des valeurs fortes de développement équilibré et durable avec nos partenaires et la même passion pour les produits exotiques et ethniques. Nos offres et nos marchés sont complémentaires, les synergies à déployer sont importantes. Je suis fier d'intégrer le Groupe et, avec toute l'équipe d'Anarex, d'apporter notre pierre à l'édifice en accompagnant le développement d'Omer-Decugis & Cie pendant les prochaines années. »

Anarex possède un magasin de 5 «portes» dans le bâtiment D3 et emploie 8 collaborateurs. En 2021 (exercice clos le 30 octobre 2021), la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 M€ et un EBE [1] de 0,19 M€. Fort d'un savoir-faire connu et reconnu dans l'importation et la distribution de fruits et légumes exotiques et ethniques, Anarex s'est forgé une réputation de spécialiste sur de nombreux produits de plus en plus demandés en France. « Le marché des produits ethniques est une affaire de spécialiste qui requiert, à la fois, une technicité dans l'import en provenance de multiples pays et une expertise dans la construction de gammes de produits en réponse à la demande de consommateurs avertis et exigeants,» explique Jean-François Vallet, Directeur commercial de SIIM . «Avec cette acquisition, nous allons consolider notre offre sur le segment «ethnique» que nous souhaitons renforcer, à l'appui de notre positionnement en bananes plantains, en racines, patates douces et autres exotiques de consommation plus courante. Côté marché, la gamme ethnique est en développement depuis le milieu des années 80 en France et en Europe. Initialement portée par les communautés étrangères implantées, elle séduit aujourd'hui de nombreux consommateurs en recherche de nouvelles saveurs .»

Anarex sera directement rattachée à Bratigny, tête de pont du pôle grossiste du Groupe. « Il s'agit d'une double opportunité pour notre pôle grossiste ,» commente Boris Richeux, Directeur général de Bratigny . « L'extension de nos surfaces de vente sur le «carreau» de Rungis, qui se déploiera désormais sur 21 «portes» et 2 bâtiments – le D2 historique et le D3 – va nous permettre de capter une nouvelle clientèle, ce qui constitue un avantage concurrentiel indéniable. Par ailleurs, nous allons étoffer notre offre sur la gamme ethnique, complémentaire à notre offre en fruits exotiques, particulièrement attractive en Ile-de-France.»

L'acquisition de 100% des titres d'Anarex SAS sera intégralement autofinancée en numéraire par le Groupe. Yves Martel, dirigeant actuel de la société continuera à diriger l'activité d'Anarex au sein du pôle grossiste du Groupe. Anarex sera consolidée à compter du 11 décembre 2021.



Calendrier des prochaines publications financières :

Résultats annuels 2020/21, le 24 janvier 2022 (après Bourse)

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2021/22, le 15 février 2022 (après Bourse)

trimestre 2021/22, le 15 février 2022 (après Bourse) Assemblée générale des actionnaires, le 22 mars 2022

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation ESG Ethifinance «Exemplaire» de 81/100. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 137,7 M€ au 30 septembre 2021, représentant plus de 118000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

[1] Excédent Brut d'Exploitation

