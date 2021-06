OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie lance son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth(R) à Paris

Augmentation de capital d'un montant d'environ 15,0 M€

Montant de l'Offre pouvant être porté à 19,8 M€ 1 environ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (dont 1,3 M€ environ en cession d'actions existantes).

en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (dont 1,3 M€ environ en cession d'actions existantes). 10,4 M€ 1 déjà sécurisés sous la forme d'engagements de souscription pouvant être portés à environ 12,7 M€ 2

pouvant être portés à environ 12,7 M€ Fourchette indicative de prix : entre 6,67 € et 7,50 € par action

Période de souscription : du 2 juin au 14 juin 2021 inclus pour l'Offre à Prix Ouvert et jusqu'au 15 juin 2021 (12h) pour le Placement Global

pour l'Offre à Prix Ouvert et jusqu'au 15 juin 2021 (12h) pour le Placement Global Notation ISR et éligibilité aux PEA et PEA-PME

Rungis, le 2 juin 2021 - Omer-Decugis & Cie, Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0014003T71 - mnémonique : ALODC).

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé, le 1er juin 2021, le Prospectus sous le numéro 21-193, composé du Document d'enregistrement, approuvé le 21 mai 2021 sous le numéro I.21-022, d'une Note d'opération et d'un résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'opération).

Vincent Omer-Decugis, Président-Directeur général d'Omer-Decugis & Cie, déclare : « C'est avec enthousiasme et ambitions que nous lançons aujourd'hui notre introduction en Bourse, une nouvelle étape historique dans la vie de notre Groupe.

Sur un marché porteur, tiré par les nouvelles tendances de consommation qui privilégient une alimentation plus diversifiée, saine et responsable, nous sommes engagés avec succès dans une dynamique forte de croissance, avec un doublement de notre chiffre d'affaires sur les 6 dernières années. Nous allons accélérer encore cette tendance grâce aux fonds levés lors de l'Introduction en Bourse, tout en restant fortement engagés au service d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes.

La réussite de notre Groupe repose sur le développement d'une expertise et d'un savoir-faire intégrés à toutes les étapes de la chaîne de valeur, de la production en association avec des producteurs locaux, à la distribution. Depuis 2020, nous disposons de la plus grande mûrisserie de France, un outil unique et moderne qui va accompagner notre croissance des prochaines années.

Tous les feux sont au vert pour continuer à gagner des parts de marché sur tous les segments, pour étendre nos implantations et continuer à fédérer un secteur encore atomisé et résilient. C'est à cette ambition que nous souhaitons vous associer pour faire, ensemble, d'Omer-Decugis & Cie un des leaders européens du secteur. »

Omer-Decugis & Cie, une histoire familiale autour des fruits et légumes débutée en 1850

Fondé en 1850, Omer-Decugis & Cie est un groupe familial international spécialisé dans les fruits et légumes frais, principalement exotiques. En croissance ininterrompue depuis plus de 10 ans, Omer-Decugis & Cie surperforme régulièrement le marché des fruits et légumes, en augmentation régulière en France (+5% en 20203) tiré par la végétalisation croissante de l'assiette en France et en Europe. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe a ainsi doublé entre 2014 et 2020.

Le Groupe propose plus de 1 000 références dont les principales sont commercialisées dans ses propres marques reconnues de ses clients (Dibra, Selvatica, Terrasol, le Marché...) ou en marques de distributeur (MDD). En 2020, le Groupe a livré plus de 102 000 tonnes de fruits et légumes frais réparties à 76,5% en France et 23,5% dans le reste de l'Europe4.

Omer-Decugis & Cie couvre au sein de sa gamme 91% de l'offre de fruits et légumes exotiques consommés en Europe et dispose de positions fortes sur le segment stratégique « BAMA » (Bananes, Ananas, Mangues & Avocats) :

N°1 européen 5 sur les mangues d'Afrique et sur l'ananas d'Équateur ;

sur les mangues d'Afrique et sur l'ananas d'Équateur ; N°3 français5 sur les bananes.

L'avantage compétitif d'une chaîne de valeur totalement maîtrisée

Omer-Decugis & Cie contrôle toute la chaîne de valeur grâce à un management de la qualité robuste et un savoir-faire historique en planification et gestion logistique à l'international. Associé en production dans ses principales zones d'approvisionnement (Amérique Latine et Afrique), le Groupe intègre les activités d'importation, de mûrissage, de conditionnement ainsi que la distribution BtoB.

Omer-Decugis & Cie a acquis une expertise reconnue dans un métier clé, le mûrissage, ce qui lui permet de garantir des fruits à la maturité optimale et adaptés à chaque contexte de marché (grande distribution, fraîche découpe...). Avec l'ouverture en septembre 2020 de sa nouvelle plateforme de 12 000 m2 dédiée au mûrissage et au conditionnement, le Groupe dispose du plus important site de mûrissage en France, fruit d'un investissement du Groupe de près de 11 M€.

Omer-Decugis & Cie dispose de deux filiales complémentaires de distribution présentes sur tous les segments de marché. SIIM (Société Internationale d'Importation), opère depuis le siège social du Groupe à Rungis pour les clients français et en Espagne pour la gestion des grands comptes européens, et représente 72% du chiffre d'affaires. Bratigny, grossiste historique et leader du Marché de Rungis, représentant 28% du chiffre d'affaires 2019/20, adresse les circuits de distribution spécialisés de Paris et l'Île-de-France.

Le Groupe étend régulièrement son nombre de références chez chaque client, avec encore un fort potentiel de développement chez chaque client pour soutenir sa croissance organique lors des prochaines années. Ce positionnement diversifié permet à Omer-Decugis & Cie de capitaliser sur la progression du marché et d'être faiblement exposé aux aléas conjoncturels de chaque segment.

Une démarche RSE mature, au cœur du modèle de développement du Groupe et jugée « Exemplaire » par l'analyse extra-financière

Acteur engagé pour le développement d'une offre alimentaire diversifiée et de qualité à travers le monde dans le respect des normes sociales et environnementales les plus exigeantes, Omer-Decugis & Cie a obtenu, en avril 2021, une notation extra-financière de 81/100 pour sa démarche RSE (Responsabilité sociétale d'entreprise) correspondant à un niveau de performance « Exemplaire », attribuée par EthiFinance6.

Objectifs 2025 : doubler de nouveau de taille avec un chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 5%.

Sur l'exercice 2019/20, le cap des 100 000 tonnes de fruits et légumes frais commercialisés a été franchi. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 119,7 M€ en progression de +6,6% par rapport à 20197, démontrant la résilience du Groupe pendant la crise sanitaire.

La dynamique commerciale du Groupe s'est accélérée au 1er semestre de l'exercice 2020/21 avec une croissance de +11,3%8, couplée à une forte amélioration de la rentabilité sous l'effet des gains de productivité issus des nouvelles capacités et une gestion rigoureuse des coûts.

Fort de son savoir-faire et de ses nouvelles capacités, Omer-Decugis & Cie entend réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 175 M€ en 2023 et poursuivre son développement avec un objectif de chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025.

Euronext Growth® pour soutenir la stratégie offensive afin de doubler de nouveau de taille en 5 ans

L'introduction en Bourse d'Omer-Decugis & Cie vise à doter le Groupe de moyens financiers nécessaires pour accompagner ses ambitions de croissance 2025.

Le produit net de l'Offre dans le cadre de cette opération (13,6 M€ sur la base du prix médian de la fourchette de prix indicative et en cas de réalisation de l'Offre à 100% hors exercice de la clause d'extension) permettra à Omer-Decugis & Cie de poursuivre les objectifs suivants :

Augmenter les capacités d'approvisionnement (environ 60% des fonds levés) par des prises de participation minoritaires et/ou des apports de financement chez les producteurs-associés. L'objectif est de porter à 50% la part des approvisionnements provenant des producteurs-associés à horizon 2025 ;

(environ 60% des fonds levés) par des prises de participation minoritaires et/ou des apports de financement chez les producteurs-associés. L'objectif est de porter à 50% la part des approvisionnements provenant des producteurs-associés à horizon 2025 ; Implanter une plateforme de mûrissage au Marché d'Intérêt National (MIN) de Châteaurenard (environ 29% des fonds levés) dotée d'une capacité de mûrissage de 40 000 t/an pour adresser le sud de la France ;

(environ 29% des fonds levés) dotée d'une capacité de mûrissage de 40 000 t/an pour adresser le sud de la France ; Augmenter les capacités de vente à Rungis et s'implanter dans d'autres MIN régionaux (environ 11% des fonds levés) via l'acquisition de surfaces commerciales existantes ou des opérations de croissance externe.

Des engagements de souscription de 10,4 M€1

Omer-Decugis & Cie a reçu des engagements de souscription pour un montant total de 10,4 M€, représentant 69,7% de l'Offre1, dont :

4,5 M€ de la part d'Amiral Gestion (pouvant aller jusqu'à 6,3 M€, sur la base du point haut de la fourchette de prix et en cas d'exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation),

2,5 M€ de la part de Financière Arbevel,

2,0 M€ de la part de DNCA,

1,1 M€ de la part de CDC Croissance (pouvant aller jusqu'à 1,5 M€ sur la base du point haut de la fourchette de prix et en cas d'exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation),

0,4 M€ de la part d'IMHOTEL.

Eligibilité de l'Offre aux PEA & PEA-PME

Omer-Decugis & Cie annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Omer-Decugis & Cie peuvent pleinement être intégrées au sein des Plans d'Épargne en Actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 1 Place Paul Omer-Decugis - 94538 Rungis, ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.omerdecugis-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, notamment aux risques liés à l'activité et aux risques liés à l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 2 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d'Opération.

Retrouvez toute l'information sur le projet d'introduction en Bourse d'Omer-Decugis & Cie sur

www.omerdecugis-bourse.com

Intermédiaires financiers et conseils

ALLEGRA FINANCE GILBERT DUPONT FIELDFISHER CADERAS MARTIN ACTUS FINANCE & COMMUNICATION Listing Sponsor Chef de File et Teneur de Livre Conseil juridique Commissaires aux comptes Communication financière

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation ESG Ethifinance « Exemplaire » de 81/100. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 120 M€ au 30 septembre 2020, représentant plus de 100 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

omerdecugis@actus.fr

+33 (0)1 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

vferran@actus.fr

+33 (0)1 53 67 36 34

Résumé du prospectus

Section 1 - INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS 1.1 Identification des valeurs mobilières offertes

Libellé pour les actions : OMER-DECUGIS & CIE - Code ISIN : FR0014003T71 - Code Mnémonique : ALODC 1.2 Identification de l'émetteur

Le siège social de la Société est situé 1 Place Paul Omer-Decugis 94538 Rungis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 539 616 672.



Contact : investisseur@omerdecugis.com - Site Internet : www.omerdecugis.com - Code LEI : 96950099K67303OLR406 1.3 Identité et coordonnées de l'autorité compétente qui a approuvé le Prospectus

Autorité des marchés financiers (AMF) 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 1.4 Date d'approbation du Prospectus

L'Autorité des marchés financiers a approuvé le prospectus sous le N° 21-193 le 1er juin 2021. 1.5 Avertissements

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l'investisseur ;

L'investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi ;

Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de l'Union Européenne ou parties à l'accord sur l'Espace Économique Européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;

Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris, le cas échéant, sa traduction, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Section 2 - INFORMATIONS CLES SUR L'EMETTEUR 2.1 2.1.1 Emetteur des valeurs mobilières

L'émetteur est la société OMER-DECUGIS & CIE, société anonyme à Conseil d'administration de droit français, dont le siège social est situé 1 Place Paul Omer-Decugis 94538 Rungis.

Droit applicable : droit français. Pays d'origine : France.



2.1.2 Principales activités

Entreprise familiale, créée en 1850 et transmise de père en fils depuis 6 générations, le groupe OMER DECUGIS & CIE est spécialisé dans l'importation, le mûrissage et la distribution de fruits et légumes frais. Présent dès la production en Afrique et en Amérique Latine aux côtés de ses producteurs-associés, le Groupe est un des leaders Européens dans l'importation de fruits tropicaux notamment la banane, l'ananas, la mangue et l'avocat, lesquels représentent 76% des activités du Groupe en volume. Au 30 septembre 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 120 millions d'euros, dont 23,5% a été réalisé à l'export, et pour un total de 102 317 tonnes de produits vendus. Installé sur le marché d'intérêt national (MIN) de Rungis, OMER-DECUGIS & CIE a développé un savoir-faire spécifique dans le mûrissage et l'affinage, qui lui permet d'offrir une gamme de fruits exotiques à pleine maturité depuis sa plateforme de mûrissage de 12 000 m² en capacité d'affiner jusqu'à 100 000 tonnes de fruits. Le Groupe dispose d'un savoir-faire de distribution en France et en Espagne d'où il irrigue l'ensemble des marchés Européens. Acteur impliqué à chaque stade de la chaîne de valeur qui va de la production à la distribution, le Groupe est reconnu pour son exigence en matière de qualité et de sécurité alimentaire et pour son strict respect des normes environnementales et sociales.

Pur acteur B-to-B, le Groupe vend exclusivement ses fruits et légumes à des professionnels à travers deux pôles d'activité. Le pôle SIIM, qui représente 72% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe en 2020, assure la distribution de fruits et légumes tropicaux, depuis la France pour les clients français et depuis un bureau commercial en Espagne pour les autres clients européens. Le pôle d'activité BRATIGNY est spécialisé dans la distribution grossiste et a représenté 28% du chiffre d'affaires consolidé en 2020. Basé sur le marché de Rungis, il propose toute la gamme de fruits et légumes de saison et exotiques à une large palette de clients (détaillants, restaurateurs, magasins, etc.).

OMER-DECUGIS & CIE bénéficie d'un environnement de marché très favorable. La consommation de fruits exotiques s'inscrit dans une dynamique de croissance en Europe et qui selon la FAO (Food and Agriculture Organization), devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie (banane : +11%, mangue : +23%, ananas : +5,4%). Au cours de l'année 2020, le secteur des fruits et légumes frais a montré son rôle stratégique pour l'alimentation des populations et sa résilience face à la crise en lien avec l'épidémie de Covid-19, avec notamment une bonne faculté de report de la demande vers les filières de distribution les plus dynamiques, en compensation du ralentissement de la filière de la restauration hors foyer. Le secteur représente un enjeu de santé publique au niveau mondial puisque 2021 a été désignée année internationale des fruits et légumes par la FAO, l'agence spécialisée des Nations Unies. Le renforcement des exigences des clients professionnels (GMS, restauration, etc.) pour favoriser une agriculture durable, dans le respect des considérations éthiques et sociales, devrait conduire à une consolidation parmi les acteurs du secteur et offrir au Groupe des opportunités de croissance externe.

Entré dans le Groupe en 1999, Monsieur Vincent Omer-Decugis, exerce les fonctions de Président directeur général du Groupe depuis plus de 10 ans. Unique actionnaire, il veille au respect et accentue une politique de qualité et de responsabilité sociétale et environnementale dans la lignée des valeurs portées par ses prédécesseurs, à savoir : contribuer au développement d'une offre alimentaire diversifiée et de qualité à travers le monde. Ces exigences ont fait d'OMER-DECUGIS & CIE un acteur engagé au service d'une agriculture durable, facteur de progrès économique, et respectueuse des territoires et des hommes. Cette politique RSE volontariste s'inscrit dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) définis par l'ONU et repose sur six grands engagements : la recherche des meilleurs fruits et légumes frais, l'application des meilleures pratiques agricoles à un niveau international, une logistique responsable à tous les niveaux de la chaîne de valeur, la co-construction de relations durables et équilibrées avec les parties prenantes, un employeur socialement responsable, des actions philanthropiques dans le prolongement des valeurs et des activités du Groupe via sa Fondation d'entreprise.

Depuis 2015, le Groupe a mis en œuvre un plan de développement avec pour objectif de franchir le cap des 175 M€ de chiffre d'affaires consolidé en 2023. A cet effet, les deux principales mesures ont porté sur : Un investissement de 10,9 millions d'euros portant sur la création d'une nouvelle plateforme logistique de 12 000 m², dédiée au mûrissage et au conditionnement. Inaugurée en septembre 2020, cette plateforme dispose d'une capacité de mûrissage et de stockage de 100 000 tonnes par an, dimensionnée pour absorber les anticipations de croissance jusqu'en 2023. Devenue le principal site d'activité du pôle SIIM et le siège social du Groupe, cette plateforme a permis une forte optimisation de la logistique et, ainsi, de restaurer l'efficacité opérationnelle du Groupe dès le 1er semestre 2020/2021. Ce nouveau site centralisé représente un gain d'efficacité majeur par rapport à la configuration précédente, où les activités étaient réparties entre plusieurs sites sur le marché de Rungis impactant l'efficacité de la chaine logistique et dont les capacités de traitement devenues insuffisantes ont impliqué dès 2017, un recours important à de la sous-traitance notamment pour l'étape de mûrissage. Cette efficacité se traduit par moins de coûts externes et une rationalisation opérationnelle dont les premiers effets ont commencé à porter leurs fruits avec une amélioration sensible du résultat d'exploitation au cours du 1er semestre 2021, qui ressort à plus de 350 K€ au 31 mars 2021, contre près de -2,8 M€ un an plus tôt et grâce à la croissance de 11,3% du chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre de l'exercice en cours, par rapport au 1er semestre 2020.

Des efforts de structuration de l'organisation du Groupe avec la constitution progressive dès 2018 au sein de la holding qui héberge les fonctions « support » des deux pôles opérationnels, d'un comité exécutif pluridisciplinaire et très expérimenté, à même d'encadrer et d'accompagner la forte croissance des activités. Alors que ce 1er plan est en cours d'exécution, compte tenu des délais de mise en œuvre, le Groupe souhaite pouvoir dès à présent enclencher un second plan de développement avec pour objectif d'atteindre 230 M€ de chiffres d'affaires consolidé à l'horizon 2025 tout en portant le taux d'EBITDA au-delà de 5%. Cette amélioration sensible de la rentabilité d'exploitation avant amortissements résultera d'une croissance soutenue de l'activité (soit plus de 90% de croissance des ventes entre l'horizon 2025 et le dernier exercice clos) avec une part accrue de produits issus de récoltes de producteurs-associés alors que dans le même temps, les coûts de structure n'augmenteront que de manière peu significative, compte tenu des efforts de structuration menés ces dernières années.



2.1.3 Principaux actionnaires : L'actionnariat de la Société à la date d'approbation du Prospectus est le suivant : Actionnaires Nombre d'actions et droits de vote % du capital et de droits de vote LESCOT SAS(1) 5 694 000 94,90% Vincent OMER-DECUGIS 306 000 5,10% TOTAL 6 000 000 100%

(1) Holding patrimoniale familiale dont Monsieur Vincent OMER-DECUGIS détient 100% du capital (dont 100% en nue-propriété et 80% en usufruit, l'usufruit des 20% restants étant détenu par Louis OMER-DECUGIS).



2.1.4 Identité des principaux dirigeants : Vincent OMER-DECUGIS, Président-directeur général 2.1.5 Identité des contrôleurs légaux des comptes : Cabinet FOUCAULT représenté par Monsieur Olivier FOUCAULT

99 avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-Sur-Seine

99 avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-Sur-Seine CADERAS-MARTIN représenté par Messieurs Alberto ABRANTES et Pierre-Olivier COINTE

43 rue de Liège, 75008 Paris 2.2 2.2.1 Informations financières clés concernant l'émetteur

DONNEES BILANTIELLES (En K€) Exercice clos le 30 septembre 2020 2019 2018 TOTAL DE L'ACTIF 45 638 32 656 31 913 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 21 583 10 855 11 038 Dont immobilisations financières 10 077 9 511 6 648 Dont immobilisations corporelles 9 506 8 518 3 242 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 24 055 21 801 20 875 Dont stocks et en-cours 4 757 4 653 4 691 Dont clients et comptes rattachés 11 353 10 741 10 460 Dont disponibilités 2 809 550 130 Dont autres créances 4 970 5 708 5 468 TOTAL DU PASSIF 45 638 32 656 31 913 TOTAL CAPITAUX PROPRES 12 360 11 421 10 931 TOTAL DETTES 17 539 7 526 9 141 Dont emprunts et dettes financières 14 195 6 038 7 655 Dont autres dettes et comptes de régularisation 3 344 1 488 1 486 Fournisseur et comptes rattachés 14 898 13 248 11 430 COMPTE DE RESULTAT (En K€) Exercice clos le 30 septembre 2020 2019 2018 Chiffre d'affaires 119 689 112 292 106 152 Marge Brute 16 765 13 618 14 138 EBITDA 2 323 153 2 489 Résultat d'exploitation 1 118 (565) 1 850 Résultat financier (557) (605) (118) Résultat exeptionnel 22 2 130 438 Résultat net 1 139 689 1 593 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (En K€) Exercice clos le 30 septembre 2020 2019 2018 Flux net de trésorerie générés par l'activité 2 773 923 4 668 Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (8 450) 1 374 (2 091) Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 4 358 (899) 572 Variation de la trésorerie (1 319) 1 397 3 149

Le Groupe a présenté des estimations de résultats consolidés au 31 mars 2021, à la date du Document d'enregistrement.

- Le chiffre d'affaires consolidé devrait s'établir à un minimum de 61,8 M€, en hausse de 11,3% sur un an (55,5 M€ au 31 mars 2020),

- Le taux de marge brute s'améliore à plus de 15% au 31 mars 2021, contre environ 10% un an plus tôt,

- L'EBITDA est en forte amélioration, à un taux de 2%, alors qu'il était de -4% au premier semestre 2020, bénéficiant de l'installation des activités du Groupe au sein de sa nouvelle plateforme à Rungis,

- Un résultat d'exploitation semestriel minimum de 350 K€, alors qu'il était de -2,8 M€ au premier semestre 2020,

- Un résultat net semestriel consolidé minimum de 370 K€, alors qu'il était de -1,5 M€ au premier semestre 2020.

Depuis la clôture de l'exercice précédent au 30 septembre 2020, l'endettement moyen-long terme du Groupe a diminué de l'ordre de 1,3 M€ et ressort donc à 8,6 M€ au 31 mars 2021 (contre 9,9 M€ au 30 septembre 2020), sous l'effet combiné de l'échéancier de remboursement de la dette financière et de l'absence de souscription de nouveaux emprunts. Compte tenu de la saisonnalité de l'activité, le recours aux concours bancaires s'établit à un point haut d'environ 14 M€ au 31 mars 2021, contre 4,2 M€ lors de la clôture au 30 septembre 2020.



2.2.2 Informations proforma

Sans objet.



2.2.3 Réserves sur les informations financières historiques

Sans objet. 2.3 Risques spécifiques à l'émetteur Intitulé du risque Degré de criticité du risque net Risques météorologiques sur les lieux de production, qui pourraient affecter la qualité des produits commercialisés par le Groupe Moyen Risques politiques sur les lieux de production, qui pourraient affecter les conditions d'approvisionnement du Groupe, dont les produits proviennent principalement d'Amérique du Sud et d'Afrique. Moyen Risque lié à la défaillance des installations (défaillance du système de production de froid pour la plateforme de mûrissage et de stockage) Moyen Risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur Moyen Risques liés à la concurrence sur les canaux de distribution du Groupe Moyen Risques liés à la concurrence sur les marchés d'approvisionnement Moyen Risque de change Moyen Risques liés à une activité concentrée sur un seul site, qui pourrait affecter l'ensemble des produits stockés sur ce site en cas de sinistre. Moyen Section 3 - INFORMATIONS CLES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIERES 3.1 Principales caractéristiques des valeurs mobilières

3.1.1 Nature et catégorie des valeurs mobilières - Code ISIN

L'offre porte sur des actions ordinaires dont le code ISIN est FR0014003T71 - code mnémonique ALODC.



3.1.2 Devise d'émission - Dénomination, valeur nominale et nombre de valeurs mobilières émises et leur échéance

Devise d'émission : Euro - Valeur nominale : 1,00€

L'offre de valeurs mobilières (ci-après « l'Offre ») porte sur un maximum de 2 800 589 actions à provenir : De l'émission d'un nombre initial de 2 117 648 actions nouvelles (soit environ 15,0 M€ sur la base du point médian de la fourchette de prix) à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à souscrire en numéraire et/ou par compensation de créances par voie d'offre au public ; Pouvant être porté à 2 435 295 actions nouvelles (soit environ 17,2 M€ sur la base du point médian de la fourchette de prix) en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension (ensemble, les « Actions Nouvelles ») ; et

De la cession d'un maximum de 182 647 actions existantes par l'Actionnaire Cédant (soit environ 1,3 M€ sur la base du point médian de la fourchette de prix) et de l'émission de 182 647 actions nouvelles complémentaires ci-après les « Actions Nouvelles Complémentaires »), en cas d'exercice en totalité de l'Option de Surallocation (les « Actions Cédées » et avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »). Si l'Option de Surallocation n'était exercée que partiellement, la part relative aux Actions Cédées sera prioritaire par rapport aux Actions Nouvelles Complémentaires. Les cessions d'actions existantes interviendraient uniquement dans le cadre de l'exercice éventuel de l'Option de Surallocation. La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées dans ce cadre. 3.1.3 Droits attachés aux valeurs mobilières

Droit à dividendes, droit de vote (dont droit de vote double en cas de détention au nominatif pendant au moins 2 ans, étant précisé que le délai de détention ne sera pas apprécié de manière rétroactive et commencera à courir à la date d'inscription des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris), droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie, droit de participation aux bénéfices de la Société et droit de participation à tout excédent en cas de liquidation.



3.1.4 Restrictions

Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions composant le capital de la Société.



3.1.5 Rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité

Il s'agit d'actions ordinaires.



3.1.6 Restrictions à la libre négociabilité des actions

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de la Société.



3.1.7 Politique de dividende ou de distribution

Tel que constaté au cours des trois exercices précédents le Groupe envisage de maintenir une politique de versement de dividendes à un niveau équivalent par action (après division du nominal), sous réserve d'éventuels changements dans la situation de l'émetteur. 3.2 Où les valeurs mobilières seront-elles négociées ?

Les titres de la Société dont l'inscription aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris est demandée sont : Les 6 000 000 actions ordinaires composant le capital social, intégralement souscrites et entièrement libérées (les « Actions Existantes ») parmi lesquelles un maximum de 182 647 Actions Existantes qui seront cédées par l'Actionnaire Cédant, en cas d'exercice de l'Option de Surallocation (se reporter en section 4.3 du résumé du Prospectus ci-dessous) ;

») parmi lesquelles un maximum de 182 647 Actions Existantes qui seront cédées par l'Actionnaire Cédant, en cas d'exercice de l'Option de Surallocation (se reporter en section 4.3 du résumé du Prospectus ci-dessous) ; Les Actions Nouvelles dont le nombre maximal s'établit à 2 617 942 (se reporter en section 3.1.2 ci-dessus) ; A la date de l'inscription aux négociations, les actions de la Société seront toutes de même catégorie et de même valeur nominale.



Date de jouissance : Les Actions Offertes seront assimilables dès leur émission aux Actions Existantes.

Code ISIN : FR0014003T71- Mnémonique : ALODC - ICB Classification : 45102030 - Fruit and Grain Processing

Lieu de cotation : Euronext Growth à Paris - Compartiment « Offre au public ».

Aucune autre demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé n'a été formulée par la Société. 3.3 Garantie

L'émission ne fait pas l'objet d'une garantie. Il n'existe pas d'intention de souscription (voir section 4.1) de la part des mandataires sociaux. Néanmoins, la Société a reçu des engagements de souscriptions à l'Offre pour un montant total de 10,4 M€ (soit 69,7% de l'Offre initiale avant exercice de la Clause d'extension et de l'Option de Surallocation). Engagements de souscription En numéraire Adresse DNCA 2 000 000,00 € 19 Place Vendôme - 75001 Paris CDC 1 049 506,35 € 209 rue de l'Université - 75007 Paris Amiral Gestion 4 497 884,35 € 103 rue de Grenelle - 75007 Paris IMHOTEL 400 000,00 € 18 rue la Boétie - 75008 Paris La Financière Arbevel 2 500 000,00 € 20 Rue de la Baume - 75008 Paris TOTAL 10 447 390,70 € % de l'offre initial 69,7%

3.4 Risques spécifiques aux valeurs mobilières Intitulé du risque Evaluation du risque Absence de cotation préalable Moyen Le cours des actions de la Société est susceptible d'être affecté par une volatilité importante Moyen Risque lié au contrôle de la Société Moyen La cession d'un nombre important d'actions de la Société pourrait avoir un impact significatif sur le cours de bourse des actions de la Société Moyen Risques liés à l'insuffisance de liquidité sur le titre, notamment en cas de limitation de l'Offre à 75% du montant initialement envisagé Moyen Risques liés à l'insuffisance des souscriptions et à l'annulation de l'Offre Moyen Section 4 - INFORMATIONS CLES SUR L'OFFRE DE VALEURS MOBILIERES 4.1 Conditions et calendrier de l'Offre



Structure de l'Offre

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant : une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l' « Offre à Prix Ouvert » ou « OPO »), étant précisé que : Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ; Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant : un placement en France ; et un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, du Canada et de l'Australie.

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre (avant exercice éventuel de la Clause d'Extension).



Fourchette indicative de prix



Le prix des actions offertes dans le cadre de l'OPO sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l'Offre »). Le Prix de l'Offre pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 6,67 euros et 7,50 euros par action, fourchette arrêtée par le Conseil d'administration de la Société lors de sa réunion en date du 31 mai 2021 (la « Fourchette Indicative du Prix de l'Offre »). Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du Prix de l'Offre qui pourra être fixé en dehors de cette Fourchette Indicative.



Méthodes de fixation du Prix de l'Offre



Il est prévu que le Prix de l'Offre soit fixé par le Conseil d'administration le 15 juin 2021 selon le calendrier indicatif. Il résultera de la confrontation de l'offre des actions et des demandes émises par les investisseurs dans le cadre du Placement Global, selon la technique dite de « construction du livre d'ordres » telle que développée par les usages professionnels.



Produit brut et produit net de l'Offre - Dépenses liées à l'émission



Sur la base du prix médian de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre, soit 7,08 € : Emission à 75%* Emission à 100% Après Clause d'Extension Après Clause d'Extension et Option de Surallocation** Montant des cessions dans le cadre de l'Option de Surallocation Produit brut 10 593 534 € 14 992 948 € 17 241 889 € 18 535 029 € 1 293 141 € Dépenses estimées 1 272 530 € 1 372 828 € 1 464 023 € 1 516 459 € - Produit net 9 321 004 € 13 620 120 € 15 777 866 € 17 018 570 € 1 293 141 € *En cas de limitation de l'Offre à 75%, les montants sont calculés sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre, soit 6,67 €.

** Il est précisé que seul le produit net résultant de l'émission des Actions Nouvelles Complémentaires sera versé à la Société, le produit net des cessions évoquées ci-dessus revenant à l'Actionnaire Cédant.



Aucun frais ne sera supporté par l'investisseur.



Principales dates du calendrier prévisionnel de l'Offre 1er juin 2021 Approbation du Prospectus par l'AMF. 2 juin 2021 Communiqué de presse annonçant l'opération ;

Diffusion par Euronext de l'avis relatif à l'ouverture de l'OPO et du Placement Global ;

Ouverture de l'OPO et du Placement Global. 14 juin 2021 Clôture de l'OPO à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions au guichet et à 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. 15 juin 2021 Clôture du Placement Global à 12h00 (heure de Paris) ;

Fixation du Prix de l'Offre et exercice éventuel de la Clause d'Extension ;

Avis Euronext relatif au résultat de l'OPO et du Placement Global ;

Communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre et le résultat de l'OPO et du Placement Global ;

Signature du Contrat de Placement ;

Première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris ; 17 juin 2021 Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'OPO et du Placement Global. 18 juin 2021 Inscription et début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris ;

Début de la période de stabilisation éventuelle. 16 juillet 2021 Date limite de l'exercice de l'Option de Surallocation

Fin de la période de stabilisation éventuelle.

Modalités de souscription



L'émission objet de l'Offre est réalisée sans droit préférentiel de souscription.

Les personnes désirant participer à l'Offre à Prix Ouvert devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 14 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le Chef de File et Teneur de Livre au plus tard le 15 juin 2021 à 12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.



Chef de file et Teneur de Livre



Gilbert Dupont - Groupe Société Générale - 50 rue d'Anjou 75008 Paris.



Révocation des ordres



Les ordres de souscription passés par les particuliers par Internet dans le cadre de l'OPO seront révocables, par Internet, jusqu'à la clôture de l'OPO (le 14 juin 2021 à 20h00 (heure de Paris)). Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier, d'une part, les modalités de révocation des ordres passés par Internet et, d'autre part, si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions. Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué exclusivement auprès du Chef de File et Teneur de Livre ayant reçu cet ordre et ce jusqu'au 15 juin 2021 à 12h00 (heure de Paris), sauf clôture anticipée ou prorogation.



Dilution potentielle susceptible de résulter de l'Offre, sur la participation d'un actionnaire qui ne souscrirait pas à l'Offre et les capitaux propres consolidés par action Participation de l'actionnaire Capitaux propres par action

au 30 septembre 2020 Avant l'Offre 1,00% 2,06 € Après l'Offre à 100% 0,74% 3,37 € Après l'Offre en cas d'exercice de la Clause d'Extension 0,71% 3,51 € Après l'Offre en cas d'exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation 0,70% 3,41 € Après l'Offre à 75% 0,79% 3,02 €

Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société, des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance



Il n'existe pas d'intention de souscription de la part des mandataires sociaux, mais la Société a été informée des intentions de souscription de la part de 6 membres du conseil d'administration, pour un montant total estimé à 120 K€. En revanche, la Société a reçu des engagements de souscription de la part d'investisseurs tiers à hauteur de 10,4 M€ (soit 69,7% du montant de l'Offre).



Engagement d'abstention de la Société



180 jours à compter du règlement-livraison des Actions Nouvelles, objet de la présente Note d'opération.



Engagements de conservation pris par certains actionnaires

LESCOT SAS et Monsieur Vincent OMER-DECUGIS représentant 100% du capital de la Société avant l'Offre, conserveront l'intégralité de leur participation respective pendant au moins 360 jours calendaires à compter du règlement-livraison de l'Offre, à l'exception, le cas échéant, des cessions susceptibles d'intervenir au titre de l'exercice de l'Option de Surallocation.



Ces engagements sont pris sous réserve de certaines exceptions usuelles telles que des cessions à un tiers préalablement autorisées par le Chef de File et Teneur de Livre pouvant s'accompagner de la reprise de l'engagement par le cessionnaire sur la durée restant à courir de l'engagement initial, l'apport à une offre publique d'achat ou d'échange sur les actions de la Société, le transfert à une entité contrôlée.



Incidence de l'Offre sur la répartition du capital et des droits de vote



En fonction de la taille définitive de l'Offre, la part de capital (et des droits de vote) détenue par Monsieur Vincent OMER-DECUGIS et sa holding familiale LESCOT SAS s'établira entre 67,5% et 79,1%. 4.2 Raison d'établissement de ce prospectus



Raisons de l'Offre - Produit net estimé - Utilisation des fonds



La présente augmentation de capital a pour objet de doter la Société des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance. Ainsi, le produit net estimé de l'Offre s'élève à 13,6 M€ (Emission à 100% en milieu de fourchette) sera affecté au financement des deux objectifs stratégiques suivants :



5,5 M€ seraient alloués pour déployer la couverture territoriale en vue d'adresser de nouvelles zones géographiques, en France et à l'international : L'implantation d'une plateforme de mûrissage et de distribution dans le sud de la France, sur le MIN de Châteaurenard, sur le modèle de celle inaugurée récemment à Rungis, avec une capacité de mûrissage de l'ordre de 40 000 tonnes par an. Cet investissement d'environ 4 M€ augmentera la capacité de mûrissage du Groupe de 40% pour la porter à 140 000 tonnes, et permettra de s'adresser à la clientèle du sud de la France grâce à une plus grande proximité avec ces bassins de consommation.

augmentera la capacité de mûrissage du Groupe de 40% pour la porter à 140 000 tonnes, et permettra de s'adresser à la clientèle du sud de la France grâce à une plus grande proximité avec ces bassins de consommation. Le Groupe entend consacrer 1,5 M€ pour poursuivre le développement de la capacité de vente de BRATIGNY à Rungis grâce à l'acquisition de nouvelles surfaces commerciales, et étendre sa présence dans d'autres MIN régionaux dans les grands bassins de consommation, soit en y faisant l'acquisition de surfaces commerciales sur les carreaux de vente, soit en procédant à des opérations de croissance externe. Ceci permettrait dans le cas d'acquisitions en France d'accélérer le développement de la gamme produits du Groupe et en cas d'acquisitions en Europe de créer des accélérateurs de croissance et de valeur ajoutée par l'acquisition de nouveaux marchés européens. 8,1 M€ pour développer la production afin d'augmenter les capacités et l'intégration de la chaîne de valeur : Fort d'une expérience réussie en Amérique Latine, le Groupe souhaite étendre les surfaces cultivées dans lesquelles il est associé à des producteurs locaux en Équateur, voire d'en développer de nouvelles au Pérou, pour accroître sa production de bananes, d'ananas et de mangues, à travers notamment des prises de participations minoritaires et/ou apports en financement chez des producteurs-associés. Ces approvisionnements seront ainsi plus sécurisés et pour des volumes croissants permettant d'adresser de nouveaux marchés, tout en bénéficiant d'un niveau de marge plus élevé sur ces produits. En parallèle, il poursuivra le développement des volumes approvisionnés auprès de producteurs tiers, pour disposer de ces deux sources complémentaires en vue de renforcer ses positions.



En Côte d'Ivoire, le Groupe a pour projet de créer une cocoteraie ainsi que l'établissement d'une station de conditionnement des mangues en zone de production, afin d'augmenter les volumes d'exportation et de vente. Enfin, le Groupe qui bénéficie d'un circuit de distribution performant est en mesure, compte tenu du savoir-faire qu'il a développé, d'accélérer sa croissance en élargissant sa gamme de fruits tropicaux (kiwis, avocats, litchis, etc.) au moyen de nouveaux partenariats avec des producteurs-tiers ou par des opérations de croissance externe sur ces secteurs.



Le besoin de financement total présenté dans le dans le plan de développement du Groupe est de 16,2 M€, s'appuyant sur deux objectifs stratégiques : 5,7 M€ pour déployer la couverture territoriale et 10,5 M€ pour développer la production et sécuriser les approvisionnements. La différence entre ce besoin de financement et le produit net de l'opération (soit un produit net de 13,6 M€ dans le cas d'une émission à 100% en milieu de fourchette de prix) pourra être complétée en cas de besoin par un recours à l'endettement, dès lors que l'exercice partiel ou total de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation ne permettrait pas d'atteindre ce montant de 16,2 M€. En tout état de cause, le produit net de l'émission à hauteur de 13,6 M€ ne remettrait pas en question les objectifs affichés à l'horizon 2025 fondés sur de la croissance organique (chiffre d'affaires de 230 M€ et d'EBITDA supérieur à 5%), dans la mesure où cela est susceptible d'affecter uniquement la part d'approvisionnements provenant de producteurs-associés qui pourront tout de même être effectués auprès de fournisseurs tiers. Ce complément de financement pourra également permettre de financer le projet pilote, estimé à 200 K€, pour tester un concept de boutiques urbaines et accompagner des projets pour développer une offre de livraison à domicile en zone urbaine.



En cas de limitation de l'Offre à 75% (produit net estimé de 9,3 M€ sur la base d'un Prix d'Offre en bas de fourchette de prix), le produit net à percevoir serait affecté prioritairement au développement de la production tandis que les autres axes stratégiques liés au déploiement de la couverture territoriale seraient financés principalement par un recours à l'endettement, notamment pour le financement d'une nouvelle plateforme de mûrissage et le développement de la distribution grossiste, qui pourrait ainsi être adossé à des actifs. Le Groupe n'exclut néanmoins pas d'avoir recours ultérieurement à une nouvelle levée de fonds pour compléter son besoin de financement, après avoir démontré la pertinence de son modèle économique et la restauration de son efficacité opérationnelle. Les objectifs de chiffre d'affaires (230M€) et d'EBITDA (>5%) pour 2025 ne seraient pas remis en cause.



Contrat de placement



L'Offre fera l'objet d'un contrat de placement qui sera conclu entre le Chef de File et Teneur de Livre et la Société, portant sur l'intégralité des Actions Offertes. Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce. En cas de non-signature ou de résiliation du contrat de placement, les ordres de souscription et l'Offre seraient rétroactivement annulés.



Prise ferme : Néant. - Conflits d'intérêts : Néant. - Disparité de prix : Néant. 4.3 Offreur de valeurs mobilières (si différent de l'émetteur) ?



Les actions offertes dans le cadre de l'Option de Surallocation proviendront en partie de la cession d'Actions Existantes par l'actionnaire principal en son nom propre (Monsieur Vincent OMER-DECUGIS, 1 Place Paul Omer-Decugis 94538 Rungis) à hauteur d'un maximum de 182 647 Actions Existantes.

1 Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 7,08 € par action

2 Sur la base du point haut de la fourchette de prix et en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation

3 Source : Interfel volumes achetés Fruits & Légumes frais en France

4 Selon la destination finale des produits

5 Estimation Société en termes de capacités de traitement

6 Cliquez pour lire l'extract synthétique du rapport de maturité ESG du Groupe Omer-Decugis & Cie - EthiFinance - Avril 2021

7 dont 3,1% en organique corrigé de l'intégration de Coicault-Thomas SAS

8 À la date du Document d'enregistrement et compte tenu de l'avancement des travaux d'arrêté des comptes semestriels consolidés au 31 mars 2021, le Groupe est en mesure de présenter des estimations. Il est précisé que ces données sont estimées sur la base de comptes établis selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées pour les comptes consolidés annuels.

