OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie annonce l'initiation de couverture de son titre par Portzamparc (Groupe BNP Paribas)

Rungis, le 18 février 2026 – Omer-Decugis & Cie (ISIN : FR0014003T71 – mnémo : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce l'initiation de couverture de son titre par Portzamparc (Groupe BNP Paribas).

Le suivi du titre Omer-Decugis & Cie a été initié aujourd'hui avec une étude intitulée « La croissance a la banane » intégrant une recommandation ACHETER, avec un objectif de cours de 11,2 €.

L'étude souligne notamment que « En dehors de la croissance structurelle de son marché, Omer-Decugis & Cie peut miser sur ses investissements en production pour sécuriser les approvisionnements (intégration verticale amont), les investissements dans la logistique et les capacités de mûrissage pour assurer la qualité des approvisionnements, le développement de débouchés à forte valeur ajoutée (fraîche découpe), l'élargissement de la gamme. La croissance externe pourra, selon les opportunités, servir ces axes de développements. Le titre devrait continuer à être porté par un news flow favorable (croissance, acquisitions…). »

Cette nouvelle étude vient renforcer la visibilité boursière de Omer-Decugis & Cie auprès des investisseurs. Le titre est déjà suivi par les bureaux d'analyse de Gilbert Dupont (Groupe Société Générale) et TP ICAP.

Avertissement

Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux États-Unis ou dans tout autre pays. La fourniture d'un service de production et de diffusion d'analyses financières a été convenue entre Omer-Decugis et Portzamparc (Groupe BNP Paribas).

www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

www.omerdecugis.com

