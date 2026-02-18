Euronext publie des résultats record pour l'année 2025

( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'opérateur boursier Euronext a publié mercredi un chiffre d'affaires record pour l'année 2025, à 1,8 milliard d'euros, soit une hausse de 12,1% sur un an, porté notamment par la hausse des volumes d'échanges, selon un communiqué.

Le bénéfice net du groupe, qui exploite les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Athènes, s'élève à 642,9 millions d'euros, en hausse de 9,8%.

Le résultat opérationnel brut (Ebitda), qui permet de mesurer la santé financière d'une entreprise, ressort à 1,12 milliard d'euros, en croissance de 15,2%.

"L'entreprise va très bien et est sur un septième trimestre consécutif de croissance", se félicite Stéphane Boujnah, directeur général d'Euronext depuis la fin 2015.

L'année 2025 a aussi été celle de l'arrivée du groupe dans l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40. Lors de son introduction en Bourse en 2014, le groupe valait 1,4 milliard d'euros contre plus de 13 milliards aujourd'hui.

Le groupe explique avoir bénéficié en 2025 à la fois de forts volumes d'échanges sur les marchés financiers et de la croissance de ses activités dites "non liées aux volumes", c'est‑à‑dire celles qui ne dépendent pas du nombre de transactions effectuées par les investisseurs sur les marchés opérés par Euronext.

Ces dernières ont représenté 59% du chiffre d'affaires du groupe, une proportion qu'Euronext s'efforce de faire progresser autant que possible en continuant à diversifier ses sources de revenus, afin d'être moins dépendant de la seule activité des marchés financiers.

Ces dernières années, Euronext a par exemple développé la conservation de titres financiers, qui agit comme un coffre-fort pour les investisseurs, ou encore le règlement-livraison, mécanisme qui garantit que l'acheteur reçoit bien ses titres et le vendeur son argent. En 2025, ces services de titres ("Securities Services") ont généré 330,7 millions d'euros, en hausse de 6,9% sur un an.

L'activité "Capital Markets and Data Solutions" du groupe, qui couvre les marchés primaires (levées de fonds), les solutions de données et les services aux entreprises et aux investisseurs, a quant à elle progressé de 12,1% sur un an pour atteindre 669,3 millions d'euros, soit un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaires annuel d'Euronext.

Les activités dépendant des volumes ont également nettement progressé en 2025. Les marchés des obligations, matières premières et devises ont affiché un chiffre d'affaires de 342,8 millions d'euros, en hausse de 16,2%. Le chiffre d'affaires du groupe issu de l'activité des marchés actions a quant à lui progressé de 11,7% à 410 millions d'euros.

"La question est désormais de savoir quoi faire de cette performance. On essaye d'accélérer le déploiement du plan stratégique +Innovate for Growth 2027+", a déclaré le patron d'Euronext à l'AFP.