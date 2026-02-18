Orange: le bénéfice net annuel chute de 60,7% en 2025 après des éléments exceptionnels

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le géant français des télécoms Orange a vu son bénéfice net dégringoler en 2025, plombé par des éléments exceptionnels dont des provisions liées à un accord sur l'emploi, selon un communiqué publié mercredi.

L'an passé, le résultat net du groupe -- qui doit présenter jeudi matin son plan stratégique pour les trois prochaines années -- s'est élevé à 1,1 milliard d'euros, en chute de 60,7%.

Au premier semestre, Orange avait enregistré une perte de 105 millions d'euros, du fait de provisions de près de 1,3 milliard d'euros liées à un accord sur l'emploi pour les seniors.

Il a également pâti d'une provision liée au démantèlement du réseau de cuivre à hauteur de 368 millions d'euros et de la comptabilisation d'une perte de valeur de 332 millions d'euros sur la filiale Orange Business.

Le bénéfice net ajusté est, lui, ressorti à 3,1 milliards d'euros, en baisse de 5,7%.

Sur la période, les ventes du groupe sont stables (+0,3%), et atteignent 40,4 milliards d'euros, la bonne tenue de la région Afrique et Moyen-Orient (+9,7%) contrastant avec les difficultés d'Orange Business (-5,8%).

L'excédent brut d'exploitation après loyers (Ebitdaal), indicateur de référence du secteur, s'élève quant à lui à 12,5 milliards d'euros, en hausse de 3%.

"Nos objectifs 2025 sont pleinement atteints", s'est félicitée dans le communiqué la directrice générale du groupe, Christel Heydemann.

Alors qu'Orange est impliqué aux côtés de Bouygues Telecom et de Free dans une offre de rachat de SFR présentée en octobre, la dirigeante a de nouveau réitéré une position prudente quant à l'aboutissement de cette proposition.

"Il n'y a aucune certitude à ce stade qu'un accord sera trouvé et nous restons concentrés sur l'exécution de notre stratégie", a indiqué Mme Heydemann, qui a rappelé que "des travaux de due diligence ont été initiés en janvier 2026" du côté d'Altice France, propriétaire de SFR.

En France, principal marché d'Orange, le chiffre d'affaires du groupe a connu une légère baisse (-1,8%), à 17,5 milliards d'euros.